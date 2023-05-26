«Барбі‎» вирушає з лялькового світу у реальний — новий трейлер фільму Warner Bros. з Марґо Роббі та Раяном Ґослінґом

Сюжет фільму Ґрети Ґервіґ зосередиться на подорожі Барбі (Марґо Роббі) у реальний світ – і звісно компанію їй складе Кен (Раян Ґослінґ).
Лялька, схоже, втомилася від ідеально рожевої атмосфери та прагне «перезавантажити» своє життя.
«Чи ви колись думали про смерть?» – питає головна Барбі в інших Барбі й Кенів під час вечірки.
Однак реальність приймає ляльок явно не так, як ті очікували: Барбі стикається з сексуальними домаганнями та арештом, а Кену, до його великого розчарування, не дозволяють провести апендектомію на людині. Згодом головна героїня тікатиме від генерального директора компанії Mattel (Віл Феррел), який відчайдушно прагне помістити її «назад у коробку».
Попри те, що минулого року менеджер вокаліста гурту Aqua казав, що пісня «Barbie Girl» не буде використана у фільмі, кавер-версію все-таки можна почути у трейлері.
У гігантському переліку акторського складу також є Америка Феррера, Кейт Маккіннон, Майкл Сера, Аріана Ґрінблатт, Ісса Рей, Рея Перлман, Ана Круз Кейн, Емма Маккі, Гері Неф, Александра Шипп, Кінгслі Бен-Адір, Сіму Лю, Нкуті Ґатва, Скотт Еванс, Джеймі Деметріу, Коннор Свінделлс, Шерон Руні, Нікола Кофлан, Ріту Арья, Дуа Ліпа, Гелен Міррен.
Режисерка стрічки – Ґрета Ґервіґ («Маленькі жінки», «Леді-Птаха»), яка написала сценарій у співавторстві з Ноєм Баумбахом («Шлюбна історія», «Історії сім’ї Мейровіц»).
В українських кінотеатрах «Барбі» має вийти 20 липня 2023 року.