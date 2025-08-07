Battlefield 2042 "розбомбили" відгуками в Steam через вимогу ввімкнути SecureBoot

Новини Ігри 07.08.2025 comment views icon

У серпні Battlefield 2042 отримала патч 8.8.0, який унеможливлює запуск гри без того, щоб ритися в BIOS. Як результат: масовий хейт і заклики прибрати вимогу щодо Secure Boot.

EA вирішила боротися з чітерами досить радикальними методами, які за собою потягнули вниз гравців. Secure Boot — це компонент безпеки Windows, який зазвичай увімкнено на новіших ПК. Але багато гравців виявили, що або не мають такої опції, або не можуть її активувати без глибоких змін у BIOS. Особливо проблеми виникли у власників Steam Deck та користувачів Linux — на цих системах Secure Boot не підтримується взагалі.

“У мене на ПК встановлено дві операційні системи, і я точно не збираюся змінювати всю конфігурацію комп’ютера лише заради Battlefield”, — пишуть у відгуках.

Причина змін — новий античіт Javelin. Його інтегрували в Battlefield 2042 з оновленням і він уже використовується в Battlefield 6, включно з відкритою бетою. Це kernel-level античіт, який працює на рівні системного ядра і потребує гарантій, що система чиста від стороннього ПЗ, тому і вимагає Secure Boot.

EA не попередила гравців заздалегідь тому наразі BF2042 в Steam має 62% негативних відгуків з нещодавніх. Про зміну багато хто дізнався тільки тоді, коли тайтл перестав запускатися. Гравці скаржаться, що навіть після увімкнення Secure Boot у BIOS гра все одно не працює. Деяким доводилося кілька разів звертатися до техпідтримки без результату.

“Увімкнення Secure Boot зіпсувало мені материнську плату. Більше ніколи не гратиму у вашу чортову гру — цей мотлох того не вартий”, — пише користувач.

Також лунає критика самого Javelin. Гравці кажуть, що він не блокує чітерів — попри заявлену 99% точність виявлення. Ті самі порушники продовжують грати під тими самими іменами. Кілька скарг на одну людину, навіть із підтвердженням через Twitch, не призводять до бану.

Окремо користувачі радили обходити античіт через сервери Portal, де є активні модератори. А вимога Secure Boot для всіх — радше удар по лояльній аудиторії, ніж реальна боротьба з шахрайством. Тому наразі залишаються питання щодо Battlefield 6 — чи варто чекати повного фіаско.

