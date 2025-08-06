Новини Ігри 06.08.2025 comment views icon

Battlefield 6 зібрала 9 000 онлайну в Steam ще до старту бета-тесту

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Маргарита Юзяк

Авторка новин

Battlefield 6 зібрала 9 000 онлайну в Steam ще до старту бета-тесту
Battlefield 6 / EA

Попереднє завантаження Battlefield 6 стартувало за кілька днів до відкриття бета-тестування, а сервери вже заповнили гравці. В онлайні майже стільки ж людей, скільки в Battlefield 2042.

Лише за перші години після відкриття доступу до завантаження клієнта в Steam зафіксували пікову кількість у 9 463 одночасних користувачів. Число доволі велике, адже сама гра ще навіть не вийшла. Для порівняння Battlefield 2042 на момент публікації мала лише трохи більше – 11 495 гравців за добу.

Розробники Battlefield 6 на івенті в Гонконзі казали, що якщо не вистачатиме гравців вони запустять на сервера ботів. Їх також можна буде використовувати в кастомних режимах Portal, хоча наскільки вони будуть “розумними” — поки невідомо. Але з такою тенденцією онлайну, можливо, їм не доведеться цього робити. Хоча завжди якість тайтлу може бути незадовільною, що відштовхне людей.

На момент написання цієї новини в клієнті Battlefield 6 у Steam залишалися 2 720 одночасних гравців. Дехто запускає бета-клієнт просто для того, щоб налаштувати тайтл до старту. Користувачі витрачають по пів години на налаштування інтерфейсу, зміни поля зору зброї або просто спілкуються в лобі з друзями.

“Наразі я провів 6,4 години бета-тестування. Я буквально просто сидів у лобі та спілкувався з друзями через голосовий чат у грі”, — написав на Reddit gruggers1.

Інші намагаються обійти технічні обмеження: якщо в BIOS не ввімкнено Secure Boot, гра на ПК не запускається взагалі. Окрім Steam, попереднє завантаження доступне і на PS5, Xbox Series X|S та у застосунку EA — тому реальна кількість охочих зіграти ще більша.

Як відомо, ранній доступ до бета-тесту 7 серпня отримають ті, хто зареєструвався в Battlefield Labs до 31 липня, учасники EA Play Pro і глядачі Twitch-стримів, які встигли отримати ключ. Для решти користувачів відкрите бета-тестування триватиме 9–10 серпня, а потім ще одні вихідні з 14 по 17 серпня. Вже відомо, які локації та режими будуть доступні для геймерів — серед них гірська місцевість, маленькі провулки та мегаполіс. Загалом в мультиплеєрі буде дев’ять мап, а нещодавно датамайнер злив повну версію.

“У майбутньому в Battlefield 6 з’явиться мапа “Вогняна буря” — це наша класика. Ми плануємо додавати класичні версії та карти на основі побажань фанатів і гравців. Звісно, у нас багато варіантів, і ми хочемо обрати найкращі, щоб усі могли згадати ті чудові моменти, проведені в Battlefield”, — каже директор з розробки Анна Нарревік.

Передзавантаження бети потребує до 39,3 ГБ на різних платформах. Повноцінний реліз Battlefield 6 заплановано на 10 жовтня для PS5, Xbox Series X|S та ПК — приблизно за місяць до запуску Call of Duty: Black Ops 7.

Джерела: Battlefield Bulletin / GameSpot

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