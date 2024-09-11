Безплатна гра The Elder Scrolls: Castles вийшла на iOS та Android — будуйте замок своєї мрії

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Компанія Bethesda випустила нову безплатну гру The Elder Scrolls: Castles для iOS та Android, яка дає змогу гравцям будувати власний замок та керувати династією у всесвіті The Elder Scrolls.

The Elder Scrolls: Castles багато в чому нагадує популярну Fallout Shelter. Гравці зможуть побудувати власний замок, який стане домом для їхньої династії протягом багатьох поколінь. Розробники обіцяють, що кожен замок буде унікальним та відображатиме індивідуальний стиль гравця.

Трейлер гри

За межами стін фортеці на гравців чекають битви з класичними противниками зі світу The Elder Scrolls. Перемоги в цих сутичках дадуть змогу отримати нове спорядження та покращити характеристики персонажів. Це додасть грі елементів стратегії та RPG.

Випуск The Elder Scrolls: Castles — логічний крок для Bethesda. Fallout Shelter, випущена у 2015 році, стала найуспішнішою грою компанії з понад 200 мільйонами завантажень. Створення подібного проєкту у всесвіті The Elder Scrolls може зацікавити широку аудиторію та принести значний прибуток.

The Elder Scrolls: Castles вже доступна для завантаження на пристроях з операційними системами iOS та Android. Гра повністю безплатна, хоча, ймовірно, містить внутрішні купівлі для прискорення прогресу.

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Джерело: Comicbook

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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