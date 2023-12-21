Білл Гейтс робить ставку на генеративний ШІ у 2024 році — і каже, що він «‎посилить» потік інновацій

Співзасновник Microsoft через власний благодійний фонд шукає інновації у сфері ШІ, які могли б покращити життя в регіонах з низьких рівнем доходу.

З огляду на потужний для ШІ рік Білл Гейтс написав листа, в якому розглянув те, як технологія вплине на майбутнє та порівняв її появу зі створенням інтернету. Він зокрема згадав шлях останнього — який стартував з абсолютної невідомості для багатьох і завершився щоденним використанням на роботі та в побуті.

«Ми лише на початку цього переходу, а це захопллючий і дещо плутаний час. Якщо ви не зрозуміли, як краще використовувати ШІ — ви не самотні. Я думав, що використаю інструмент для перегляду стратегії Фонду, для чого зазвичай необхідно прочитати сотні сторінок. Але старих звичок важко позбутись, і я зрештою зробив усе як зазвичай‎», — пише Гейтс.

Він також згадує як інвестував в інновації під час роботи в Microsoft, і назвав їх головною причиною загального прогресу у всіх сферах життя, оскільки вони сприяли появі електрики, автомобілів, літаків і значному прогресу в медицині за останні кілька років. Білл звернувся до статистики, згідно з якою кількість дітей, які помирають у віці до п’яти років, зменшилася вдвічі з 2000 року, та пояснив цей результат саме інноваціями, які дозволили вченим розробити ефективні вакцини, які є безпечними та доступними для всіх.

Гейтс через Фонд планує глибше досліджувати технологію ШІ та оптимізувати її можливості для створення нових ліків шляхом поєднання великих обсягів даних та інструментів машинного навчання для прискорення процесу.

«Деякі компанії вже працюють таким чином над ліками проти раку. Але ключовим пріоритетом Фонду Гейтса в області штучного інтелекту є забезпечення того, щоб ці інструменти також розв’язували проблеми зі здоров’ям, які непропорційно впливають на найбідніші верстви населення світу, як-от СНІД, туберкульоз і малярія».

Раніше Гейтс казав, що ШІ «‎вб’є» Google Пошук і Amazon, а також зробить «‎триденку» можливою, оскільки «‎готуватиме їжу і все таке».