Binance з 21 березня призупинить купівлю гривні через Settlepay та Advcash — “у зв’язку з обмеженнями НБУ”

Binance повідомила про важливі зміни щодо фіатних транзакцій — за тиждень найбільша криптовалютна біржа обмежить операції з гривнею за допомогою гаманців Settlepay та Advcash. А саме — з 21.03.2023 02:00 (за Києвом) користувачі більше не зможуть купувати гривні через ці фіатні платіжні шлюзи.

Шановні користувачі, Купівля гривні за допомогою гаманця Settlepay та гаманця Advcash буде недоступною з 21.03.2023 02:00 (за Києвом).

⚠Зверніть увагу

Наразі зняття через Settlepay відкрито і ви можете виводити фіатну валюту на гаманець. ➡️Детальнішеhttps://t.co/CMrkVNgtdH pic.twitter.com/fd7R776ubH — Binance Ukraine (@BinanceUkraine) March 13, 2023

У Binance пояснюють таке рішення масштабною боротьбою з нелегальним гральним бізнесом, що також торкнулося і криптовалютних бірж. На початку місяця Нацбанк, як відомо, змінив порядок здійснення авторизації діяльності надавачів фінансових платіжних послуг. У зв’язку з цим рішенням фіатні канали, а саме введення та виведення через банківську карту та інші платні сервіси були призупинені по всій Україні.

В Binance окремо зазначають, що наразі зняття через Settlepay відкрито, тож клієнти за потреби можуть виводити фіатну валюту на гаманець. При цьому комісія за зняття відсутня. Інші альтернативні варіанти — продати UAH в торгових парах на споті або скористатись Конвертацією в будь-який актив з нульовою комісією.

В Україні вже не вперше обмежують виведення коштів з криптобірж на картки банків у зв’язку з постановою НБУ — схожа ситуація відбувалася на початку 2022 року. Як і тоді, зараз Binance заохочує клієнтів до використання сервісу Binance P2P. Це peer-to-peer платформа, яка дозволяє напряму обмінюватися криптою та фіатом з іншими користувачами Binance.