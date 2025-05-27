Біржа Upbit призупинила депозити та виведення токенів STX та REI

Південнокорейська криптовалютна біржа Upbit, популярна серед арбітражників, попередила про тимчасове призупинення послуг депозиту та виведення токенів STX через проблеми з мережею Stacks. Це пов’язано з затримкою у створенні блоків у блокчейн-мережі Stacks (Bitcoin L2), що зробило транзакції нестабільними.

Пізніше Upbit додала, що депозити та виведення STX відновлено після підтвердження стабільності мережі.

Однак тепер зупинено депозити та зняття токенів REI через переривання генерації блоків у мережі REI Network. Це пов’язано з оновленням мережі. Призупинили операції з REI також Binance, Huobi (HTX) та BigONE.

Це рішення прийнято для підтримки хардфорку та забезпечення стабільності мережі під час оновлення. Оновлення мережі включає впровадження нових механізмів безпеки, зокрема Jail Mechanism, який автоматично призупиняє діяльність валідаторів, що порушують правила мережі, наприклад, пропускають блоки або намагаються форкнути мережу.

Очікується, що депозити та виведення будуть відновлені після завершення оновлення та стабілізації мережі.

Джерело: Upbit