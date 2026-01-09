Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці

Depositphotos

У 2025 році жоден із провідних аналітиків чи великих фінансових інституцій не зміг точно передбачити рух ціни біткоїна. Аналітики робили гучні заяви про потенційний стрибок курсу до $150-$250 тис. і вище, але реальна ціна BTC у 2025 році виявилась значно нижчою за більшість очікувань.

Серед причин невдалих прогнозів називають макроволатильність, зниження інтенсивності покупок, відсутність чіткої трендової стратегії в середині циклу та структурні ризики на ринку. Що прогнозували великі фонди та аналітики:

KuCoin Research прогнозував Bitcoin до $250 тис. у 2025 році — не справдилось.

Tom Lee (Fundstrat) висунув сценарій BTC на рівні $250 тис. — не виправдався.

H.C. Wainwright очікував кінцеву ціну в $225 тис. — не вийшло.

Matrixport давав ціль $160 тис. — також промахнувся.

Bitwise передбачив BTC понад $200 тис. і вихід Coinbase у S&P 500 — ціна не досягла прогнозу, але структурні очікування щодо ETF збулися частково.

VanEck бачив BTC $180 тис. та значний ріст ETH і SOL — невдалий прогноз.

Galaxy Research прогнозував >$150 тис. у першій половині та >$185 тис. у четвертому кварталі — не справдилось.

Bloomberg ETF Analysts робили ставку на поступове просування ETF-продуктів — цей структурний тренд був реалізований.

Pantera прогнозувала підтримку регуляторних змін та розширення RWA — частково здійснилось по напрямку, а не по ціні.

Forbes перерахував тренди (стейблкоїни, резерви, ETF) — більшість трендів виявились менш вражаючими, ніж очікувалось.

Усі ці прогнози, що базувалися на консенсусі аналітичних моделей та оптимістичних припущеннях щодо впливу ETF, інституційних інвестицій і циклів ринку, не змогли передбачити фактичний рівень ціни BTC у 2025 році. Багато прогнозів зосереджувалися на сценаріях з високим припливом інституційних інвестицій, активним прийняттям ETF і продовженням бичачого циклу після халвінгу 2024 року. Однак реальний ринок показав, що ці фактори не створили достатнього імпульсу для прориву очікуваних “100К+” та “200К+” цілей.

Хоча всі прогнози 2025 року виявились неточними з точки зору конкретних цінових рівнів, деякі з них були більш поміркованими і наближені до фактичної динаміки:

Bloomberg ETF Analysts вказували на структурний прогрес ETF-ринку, який частково реалізувався.

Pantera робила ставку на регуляторні зміни та інфраструктурні зрушення — ці тренди мали місце, хоч і не підняли BTC до прогнозованих висот.

Втім, у більшості випадків прогнози ціни Bitcoin у 2025 році великі аналітики і фонди зробили невірні. Основна проблема — надмірна віра в лінійний ріст ціни при ігноруванні макроекономічних ризиків і психології ринку.

Джерело: KuCoin