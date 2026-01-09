Новини Крипто 09.01.2026 comment views icon

Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Depositphotos

У 2025 році жоден із провідних аналітиків чи великих фінансових інституцій не зміг точно передбачити рух ціни біткоїна. Аналітики робили гучні заяви про потенційний стрибок курсу до $150-$250 тис. і вище, але реальна ціна BTC у 2025 році виявилась значно нижчою за більшість очікувань.

Серед причин невдалих прогнозів називають макроволатильність, зниження інтенсивності покупок, відсутність чіткої трендової стратегії в середині циклу та структурні ризики на ринку. Що прогнозували великі фонди та аналітики:

  • KuCoin Research прогнозував Bitcoin до $250 тис. у 2025 році — не справдилось.
  • Tom Lee (Fundstrat) висунув сценарій BTC на рівні $250 тис. — не виправдався.
  • H.C. Wainwright очікував кінцеву ціну в $225 тис. — не вийшло.
  • Matrixport давав ціль $160 тис. — також промахнувся.
  • Bitwise передбачив BTC понад $200 тис. і вихід Coinbase у S&P 500 — ціна не досягла прогнозу, але структурні очікування щодо ETF збулися частково.
  • VanEck бачив BTC $180 тис. та значний ріст ETH і SOL — невдалий прогноз.
  • Galaxy Research прогнозував >$150 тис. у першій половині та >$185 тис. у четвертому кварталі — не справдилось.
  • Bloomberg ETF Analysts робили ставку на поступове просування ETF-продуктів — цей структурний тренд був реалізований.
  • Pantera прогнозувала підтримку регуляторних змін та розширення RWA — частково здійснилось по напрямку, а не по ціні.
  • Forbes перерахував тренди (стейблкоїни, резерви, ETF) — більшість трендів виявились менш вражаючими, ніж очікувалось.

Усі ці прогнози, що базувалися на консенсусі аналітичних моделей та оптимістичних припущеннях щодо впливу ETF, інституційних інвестицій і циклів ринку, не змогли передбачити фактичний рівень ціни BTC у 2025 році. Багато прогнозів зосереджувалися на сценаріях з високим припливом інституційних інвестицій, активним прийняттям ETF і продовженням бичачого циклу після халвінгу 2024 року. Однак реальний ринок показав, що ці фактори не створили достатнього імпульсу для прориву очікуваних “100К+” та “200К+” цілей.

Жоден з прогнозів аналітиків щодо біткоїна на 2025 рік не справдився: наблизилися лише одиниці
Дані: Crypto World

Хоча всі прогнози 2025 року виявились неточними з точки зору конкретних цінових рівнів, деякі з них були більш поміркованими і наближені до фактичної динаміки:

  • Bloomberg ETF Analysts вказували на структурний прогрес ETF-ринку, який частково реалізувався.
  • Pantera робила ставку на регуляторні зміни та інфраструктурні зрушення — ці тренди мали місце, хоч і не підняли BTC до прогнозованих висот.

Втім, у більшості випадків прогнози ціни Bitcoin у 2025 році великі аналітики і фонди зробили невірні. Основна проблема — надмірна віра в лінійний ріст ціни при ігноруванні макроекономічних ризиків і психології ринку.

Джерело: KuCoin

Популярні новини

arrow left
arrow right
У продажу з’явилося кільце Moodring, яке транслює рухи криптовалютних ринків на палець
Знецінення криптовалют після атак хакерів більш збиткове, ніж самі викрадення, — дослідження
У Малайзїї на майнерів, які вкрали енергії на понад $1 млрд, полюють за допомогою дронів та тепловізорів
YouTube почне платити за контент стейблкоїнами PYUSD — поки що тільки американцям
Криптотрейдер отримав 340х за тиждень на токені, який злетів більш ніж у 6 разів за півдоби
З гаманців, повязаниих з Silk Road Росса Ульбріхта, якого помилував Трамп, переведено понад $3 млн у біткоїнах після 12-річної паузи
Найстаріший майнінг-пул Bitcoin відзначає 15-річчя: він видобув біткоїнів на $115 млрд і збільшив потужність хешрейту у 255 млрд разів
Акаунт лідера опозиції Венесуели зламали, щоб просувати шахрайський токен: повідомлення набрало понад 190 000 глядачів
У США опалюють будинки біткоїном: пристрій коштує всього $900
Біткоїн майже пробив $80 000: кити та холдери почали позбавлятися активу, гаманець Накамото збіднів на $47 млрд
Messari озвучила крипто-тези на 2026 рік: головними для криптовалют стануть довіра та зрозумілість
ФБР обіцяє $5 млн винагороди за айтівців із КНДР, які викрали $900 тис. у криптовалютах
Нове озброєне криптовалютне пограбування на $11 млн: чому такі речі часто відбуваються
Співзасновник Twitter Джек Дорсі: Square інтегрує платежі в біткоїнах без комісії для 4 млн клієнтів
Провал сейлу MegaETH: зібрано $500 млн замість $250 млн через помилку, яку активував випадковий користувач
У професійного інвестора, який допомагав постраждалим від криптошахраїв, вкрали понад 100 000 юанів у криптовалюті на фішинговому сайті
Тести Anthropic довели реальність AI-загрози для блокчейнів: штучний інтелект зламав половину смарт-контрактів і викрав понад $4,5 млн
Листопад для біткоїна та ефіріума став найгіршим з 2018 року: аналітики дають суперечливі прогнози
У цьому сезоні біткоїн ламає всі історичні цикли: аналітик Bloomberg не виключає падіння до $10 000
Хакери вкотре зламали BNB Chain: з платіжної системи GANA Payment викрадено понад $3,1 млн, токен впав на 90%
Заплатив за товар вартістю майже 100 тис. грн недійсними криптотокенами: поліцейські викрили жителя Одеси у шахрайстві
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати