Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано позицій на $2,6 млрд, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000

Андрій Шадрін

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
На минулих вихідних криптовалютний ринок пережив новий етап сильного падіння: біткоїн пробив підтримку у $80 тис. і обвалився майже до $75 700. Це поки що “дно” низхідного тренду, який почався раніше і супроводжувався відтоком капіталу і ліквідаціями понад $2,5 млрд за добу.


Поточне падіння розпочалося у четвер, 29 січня, коли BTC впав нижче $85 тис., а загальна капіталізація знизилася на кілька відсотків на тлі загального зниження ризикових активів і макроекономічної невизначеності. У той день розпродажі зачепили не лише криптовалюти, а й технологічні акції та дорогоцінні метали — це відображало зниження апетиту до ризику на світових ринках. У п’ятницю падіння продовжилося: біткоїн досягав близько $81–$82тис., а ринок криптовалют стикався з потужною хвилею ліквідацій. За даними CoinGlass, лише за 24 години прийшлося закрити позиції з кредитним плечем на суму близько $1,7 млрд, при цьому більшість втрат прийшлася на довгі ордери.

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
На вихідних тиск на ринку посилився. Біткоїн знову впав нижче ключового рівня $80 тис. і  торгувався біля $78 тис., а у моменті падав майже до $76 тис. Загальна капіталізація крипторинку скоротилася на понад $230 млрд за одну добу. У суботу за одну годину лише ліквідації довгих позицій перевищили $1,1 млрд, а загальний обсяг ліквідацій склав $2,58 млрд. Падіння торкнулося не лише BTC. Ethereum опустився до $2 250, Solana торгувалася близько $103–$115, а XRP наближався до річних мінімумів близько $1,75–$1,80. Така синхронна просадка відображає загальне зниження ризику і вихід капіталу з криптовалютних активів. Загалом, у січні біткоїн подешевшав на 10,17%, а Ethereum — на 17,52%.

Біткоїн впав нижче $76 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Після падіння на вихідних компанія Bitmine зазнає збитків у розмірі близько $2,1 млрд по Ethereum, що ілюструє масштаби втрат серед великих гравців на ринку. Ці збитки стали очевидними на тлі різкого падіння цін і примусових розпродажів активів.Аналітики ринку вказують кілька ключових факторів, які сприяли цій корекції: вихід коштів із біткоїн‑ETF, примусові ліквідації довгих позицій з плечем, зниження ліквідності на ринку та загальне зростання побоювань щодо монетарної політики центробанків. Частина інвесторів переміщує капітал у традиційні “безпечні гавані”, що додатково посилило тиск на ризикові активи.

Біткоїн впав майже до $75 000: за добу ліквідовано $2,6 млрд позицій, ринки прогнозів кажуть про ціну в $59 000
Наслідки цього тижня є відчутними: загальна ринкова капіталізація значно скоротилася, індекс настроїв інвесторів залишається у зоні страху (16-18), а трейдери уважно стежать за тим, чи зможе біткоїн закріпитися вище $80 тис. Якщо спроба утримати цю підтримку зазнає невдачі, це може відкрити шлях до подальшої корекції нижче ключових рівнів підтримки. Тим часом, ринок прогнозів Kalshi приймає ставки на падіння біткоїна до $59 тис. На момент написання статті біткоїн торгується на рівні $77 500, Ethereum — близько $2 280.

Джерело: Reuters

