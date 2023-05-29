Біткоїн в GTA 6 — майбутній сиквел серії Grand Theft Auto, ймовірно, отримає систему криптонагород

Чергові витоки свідчать про те, що майбутній сиквел серії Grand Theft Auto – GTA 6 – використовуватиме технологію блокчейн, що фактично перетворить гру на одну з концепцій Play to Earn (грай та заробляй).

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Очікується, що майбутня GTA 6 отримає серйозні оновлення в порівнянні з попередньою версією, і найцікавіше тут те, що в гру можуть інтегрувати технологію блокчейну для впровадження системи винагород на основі криптовалюти.

«Витоки GTA 6 свідчать про те, що історія розгортатиметься в Колумбії/Маямі та включатиме внутрішньоігрові, криптовалютні нагороди для гравців, щоб вони могли заробляти та торгувати», – повідомляє Forbes India з посиланням на твіт Watcher.Guru від 26 червня.

Поява криптовалюти та впровадження концепції «‎грай та заробляй» настільки захопили ігрову індустрію, що перетворили ігри на додаткове джерело доходу. Згідно з витоками, гравці GTA 6 зможуть використовувати у грі біткоїн (BTC) – один із найбільших криптовалютних активів – як спосіб оплати та як маркер винагороди.

У лютому Rockstar Games оголосила, що GTA 6 знаходиться на стадії розробки, однак офіційної інформації про інтеграцію блокчейну в гру не публікувала.

У версії GTA 5 2013 року гравці могли вийти на фондові ринки, отримавши доступ до бірж LCN і BAWSAQ через свої смартфони та торгуючи акціями на біржі. Крім того, гравці могли заробляти гроші в місіях «Stock Market Assassination».

Вихід GTA 6 очікується у 2023-2024 роках. Раніше повідомлялось, що загальні продажі ігор серії GTA перевищили 400 мільйонів копій, з яких понад 180 млн припало на GTA 5.