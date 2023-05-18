Take-Two натякнула на реліз GTA 6 у 2024-му році — продажі GTA V перевалили за 180 млн копій (усіх ігор серії Grand Theft Auto — 400 млн)

Гаряче очікувана GTA 6 поступово наближається до релізу, і, схоже, нещодавні чутки про анонс найближчим часом не є безпідставними.

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Take-Two власник Rockstar (серії Grand Theft Auto, Read Dead, Bully) та 2K (NBA, Mafia, Bioshock) у квартальному звіті (в частині фінансових прогнозів) анонсувала «кілька інноваційних ігор», які, як розраховує видавець, встановлять нові стандарти» в індустрії відеоігор. Ці загадкові потенційно революційні ігри заплановані до виходу у 2025-му фінансовому році (це період із квітня 2024-го до березня 2025-го), і саме з їхньою допомогою Take-Two розраховує за 2024-й заробити понад $8 млрд. Для порівняння, минулого року виторг Take-Two становив $5,3 млрд, що стало рекордним результатом для компанії.

Низка авторитетних ігрових сайтів, включаючи IGN, зробити висновок, що Rockstar з GTA 6 цілиться у 2024 рік, що загалом збігається з попередньою неофіційною інформацією. Водночас сама компанія поки що не повідомляла дату виходу нової частини відомого на весь світ кримінального бойовика.

Залишається пригадати, що минулого року глава Take-Two Штраус Зельник розповідав про намір з наступною GTA встановити нові творчі стандарти для серії, ігрової індустрії та всього ринку розваг. Водночас Rockstar запевняла, що GTA 6 не затримається через масштабний витік геймплея та вихідного коду ранньої збірки гри восени 2022 року, і що інцидент не сильно нашкодив бізнесу.

Щодо інших цікавих цифр зі звіту, загальні продажі ігор серії GTA перевищили 400 мільйонів копій, з яких понад 180 млн припало на GTA V (То як, буде понад 200 млн до виходу GTA 6?). Наклад Red Dead Redemption вже досяг 75 мільйонів, з них 53 млн — це продажі Red Dead Redemption 2. Для порівняння, в четвертому кварталі 2022 року продажі GTA V та RDR 2 становили 175 млн та 50 млн копій відповідно.

Продажі ігор за франшизою Borderlands перевищили 80 млн копій, а Sid Meier’s Civilization — понад 67 млн. Загальні продажі ігор BioShock сягнули замалим не 42 мільйони, а серії NBA 2K — понад 135 млн копій.