Blizzard вважає слово «Azov» нацистським і блокує його використання у своїх іграх

Компанія Blizzard заборонила використання слова «Azov» у своїх іграх, оскільки вважає його пов’язаним з нацизмом та воєнними злочинами. Про це розповів гравець Артем на сторінці «Український Гік».

В один із не найпрекрасніших днів Артем виявив, що йому заблоковано можливість спілкуватися у грі Diablo Immortal, а назва його клану Azov змінена на технічну. Він звернувся до служби підтримки, де йому відповіли, що назва клану порушує Норми поведінки. І запропонували використати іншу назву клану.

Артема така відповідь не задовольнила, він наполягав, що назва клану не порушує правил, а є історичною назвою територій, що примикають до Азовського моря. Тому Артем вимагав повернути клану його попередню назву. На це прийшла нова відповідь такого змісту:

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«У зв’язку з тим, що назва «Azov» нагадує назву полку «Azov», який «викликав суперечки через його ранні та нібито триваючі зв’язки з ультраправими групами й неонацистською ідеологією, використання суперечливої ​​символіки, пов’язаної з нацизмом, і твердження про те, що члени групи брали участь у тортурах та воєнних злочинах» Ми не допустимо нічого подібного у наших іграх»

Таким чином служба підтримки Blizzard повністю повторює слова російської пропаганди.

«Особисто для мене ця компанія більше не існує і моє ставлення до неї є різко-негативним. Це офіційна образа України, як на мене», – обурений Артем.

Редакція ITC.UA зв’язалася з Артемом. Він уточнив, що спілкувався з європейською службою підтримки Blizzard (так вказано на сайті). Після отримання такої незадовільної відповіді він також додатково звернувся до американської служби підтримки. На момент підготовки матеріалу відповідь від неї ще не надійшла.

Джерело: Facebook