Bloomberg: Blizzard скасувала мобільний спіноф World of Warcraft після трьох років розробки та розпустила команду з 100+ розробників

Blizzard та NetEase скасували мобільну гру за всесвітом World of Warcraft, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Над проєктом під кодовою назвою Netptune працювали протягом трьох років і задумувався він як мобільний спіноф MMORPG, перш ніж розбіжності щодо умов фінансування призвели до припинення співпраці. За задумом розробників, дія гри розгорнулася б в Азероті, проте в іншу епоху, ніж в оригінальній World of Warcraft.

Після закриття проєкту китайська NetEase розпустила команду з понад 100 осіб, яка працювала над Netptune. Водночас позиції в інших підрозділах отримала лише частина розробників.

Цікаво, що Blizzard скасувала проєкт саме зараз, коли компанія намагається закріпитися на мобільному ринку з оригінальними проєктами. Також можна згадати, що за останні кілька місяців це не перша гра за франшизою World of Warcraft, яку спіткала невтішна доля — не так давно ЗМІ повідомляли про скасування неанонсованого проєкту Blizzard з кодовою назвою Orbis, який за механіками нагадував Pokémon GO. Нібито над ним працювали близько чотирьох років.

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У травні Blizzard анонсувала мобільний Warcraft Arclight Rumble — умовно-безоплатну екшн-стратегію, яка має вийти до кінця 2022 року, а в червні відбувся реліз Diablo Immortal, чия сумнівна модель монетизації, здається, зовсім не завадила популярності проєкту.