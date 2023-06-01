Генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік повідомив, що в якийсь момент компанія хотіла придбати Time Warner. Це могло статися в тому випадку, якщо AT&T не змогла б завершити придбання медіа- та розважальної компанії за $85,4 млрд. Однак, попри серйозну протидію з боку уряду США через антимонопольні міркування, у 2018 році угода в кінцевому підсумку була укладена, що зруйнувало плани Activision

Курс ADOBE PREMIERE З НУЛЯ Навчіться робити вражаючі відео за допомогою найпопулярнішої програми монтажу - Adobe Premiere! Дізнатися про програму

«Ми б взяли їхню інтелектуальну власність і перетворили її на ігри. Вони візьмуть нашу інтелектуальну власність і перетворять її на фільм і телевізійний контент, і ми матимемо неймовірну компанію», — сказав Котік.

Він додав, що Activision Blizzard зібрала необхідні кошти й готова була діяти, якби AT&T зазнала невдачі.

Warner Bros. Discovery (наступниця Time Warner) нещодавно змогла досягти помітного успіху в ігровому бізнесі. Гра Hogwarts Legacy стала п’ятою ігровою франшизою вартістю понад $1 млрд.

Зараз Microsoft активно намагається придбати Activision Blizzard в рамках угоди вартістю $69 млрд, але на шляху стали антимонопольні органи. Це злиття було схвалено майже у 40 країнах, включаючи ЄС. Однак у квітні Управління з конкуренції та ринку Великобританії заявило про намір заблокувати угоду через побоювання щодо її впливу на ринок хмарних ігор. Microsoft подала апеляцію на це рішення, і справу буде розглянуто в суді в липні. Федеральна торгова комісія США також подала до суду на Microsoft, намагаючись заблокувати придбання через побоювання, пов’язані з негативним впливом на конкуренцію.

Джерело: videogameschronicle