Google тишком-нишком оновила застереження про режим інкогніто в Chrome — після позову про незаконне відстеження активності

В оновленому тексті йдеться про те, що анонімний режим дозволить переглядати сторінки конфіденційно, однак не змінить способу збору даних на сайтах.

Кілька тижнів тому Google погодилась врегулювати позов на $5 млрд щодо незаконного відстеження активності користувачів у режимі інкогніто в браузері Chrome. І нині тишком-нишком оновила застереження, яке з’являється під час активації приватного перегляду, згідно з текстом, поміченим в останній збірці Canary Google Chrome, версія 122.0.6251.0.

Ось оновлений текст (жирним шрифтом — те, що додано):

«Інші люди, які користуються цим пристроєм, не побачать вашу активність, тож ви зможете переглядати вебсторінки конфіденційно. Це не змінить спосіб збору даних вебсайтами, які ви відвідуєте, і службами, якими вони користуються, зокрема Google. Завантаження, закладки та елементи списку читання буде збережено.

Маркери під повідомленням тим часом залишаються незмінними, вказуючи на те, що діяльність у вебпереглядачі все ще може бути видимою для «вебсайтів, які ви відвідуєте», «вашого роботодавця або навчального закладу» і «вашого інтернет-провайдера».

Зміни у застереженні примітні тим, що Google раніше посилалась на нього, як доказ того, що вона інформувала користувачів про типи відстеження, які все ще можуть відбуватися в режимі анонімного перегляду.

«Ми чітко заявляємо — щоразу, коли ви відкриваєте нову анонімну вкладку, вебсайти можуть збирати інформацію про вашу активність у вебпереглядачі під час вашого сеансу», — казав торік представник компанії Хосе Кастаньеда.

Однак суддю цей аргумент не переконав, і пропозицію Google про спрощений суд При розгляді справи у порядку спрощеного провадження суд досліджує докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку розгляду справи з повідомленням (викликом) учасників справи — також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків. Судові дебати не проводяться відхилили торік у серпні.

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Джерело: The Verge