Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»

Йода з фільму «Зоряні Війни» / Star Wars: Outlaws

Усі навколо погані — я д’Артаньян. Генеральний директор Ubisoft Ів Гільємо поклав провину за слабкі продажі Star Wars Outlaws на сам бренд «Зоряні війни».

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На зустрічі з інвесторами його попросили прокоментувати результати релізу, які не вражають. Замість того, щоб говорити про технічні проблеми гри чи якість продакшену, він заявив, що гра вийшла у «не найкращий час для франшизи».

«Outlaws вийшла у той момент, коли бренд, якому вона належала, переживав не найкращі часи», — сказав Гільємо.

Гра вийшла у серпні 2024 року, але нібито на тлі неоднозначних релізів у всесвіті «Зоряних війн» не змогла показати сильних результатів. За чутками, після провалу Star Wars Outlaws Ubisoft вимагала від Steam прибрати з відкритого доступу графіки з кількістю гравців. Попри те, що за перший місяць було продано 1 млн копій за місяць — цифри активності не вражали. Наразі Ubisoft випустила DLC до гри, але воно навряд виправить ситуацію з низькою вартістю акцій компанії.

Відповідь Гільємо виглядає сумнівно ще й тому, що за рік до того EA та Respawn успішно випустили Star Wars Jedi: Survivor. В самій Outlaws критики вказували на слабкий сюжет і недопрацьовані елементи геймплею.

Водночас про те, що бренд Star Wars справді переживає не найкращі часи відомо давно. Франшиза має чимало невдалих проєктів, хоча, наприклад, «Андор» став виключенням в останні роки. Загалом звинувачення від Гільємо не пояснюють всіх проблем Ubisoft. Ігрова механіка, сценарій, оптимізація — усі ці речі залишаються відповідальністю розробника, а не Йоди чи штурмовика.

Джерело: The Gamer