Новини Ігри 21.07.2025 comment views icon

Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Бос Ubisoft каже, що в поганих продажах Star Wars Outlaws винна франшиза «Зоряні війни»
Йода з фільму «Зоряні Війни» / Star Wars: Outlaws

Усі навколо погані — я д’Артаньян. Генеральний директор Ubisoft Ів Гільємо поклав провину за слабкі продажі Star Wars Outlaws на сам бренд «Зоряні війни».

На зустрічі з інвесторами його попросили прокоментувати результати релізу, які не вражають. Замість того, щоб говорити про технічні проблеми гри чи якість продакшену, він заявив, що гра вийшла у «не найкращий час для франшизи».

«Outlaws вийшла у той момент, коли бренд, якому вона належала, переживав не найкращі часи», — сказав Гільємо.

Гра вийшла у серпні 2024 року, але нібито на тлі неоднозначних релізів у всесвіті «Зоряних війн» не змогла показати сильних результатів. За чутками, після провалу Star Wars Outlaws Ubisoft вимагала від Steam прибрати з відкритого доступу графіки з кількістю гравців. Попри те, що за перший місяць було продано 1 млн копій за місяць — цифри активності не вражали. Наразі Ubisoft випустила DLC до гри, але воно навряд виправить ситуацію з низькою вартістю акцій компанії.

Відповідь Гільємо виглядає сумнівно ще й тому, що за рік до того EA та Respawn успішно випустили Star Wars Jedi: Survivor. В самій Outlaws критики вказували на слабкий сюжет і недопрацьовані елементи геймплею.

Водночас про те, що бренд Star Wars справді переживає не найкращі часи відомо давно. Франшиза має чимало невдалих проєктів, хоча, наприклад, «Андор» став виключенням в останні роки. Загалом звинувачення від Гільємо не пояснюють всіх проблем Ubisoft. Ігрова механіка, сценарій, оптимізація — усі ці речі залишаються відповідальністю розробника, а не Йоди чи штурмовика.

Джерело: The Gamer

Популярні новини

NASA розкрила таємницю «павуків» на Марсі
Користувачі Adblock Plus бачать гіршу рекламу, ніж без нього, — дослідження
Погано ревуть: Dodge відкликає всі електричні Charger Daytona через неправильну імітацію гуркіту ДВЗ
Вийшов складаний Honor Magic V5 за $1250 — смартфон став тоншим, а батарея більшою
Помилка в перекладі «Гри в кальмара» зіпсувала передісторію Гравця 388
Новий оптичний мікроскоп «бачить» атоми — вчені обійшли дифракцію
Microsoft на зльоті до $4 трлн: стрімке зростання капіталізації на тлі звільнень та впровадження ШІ
Україна першою в Європі запустить мобільний інтернет Starlink
Новий драйвер NVIDIA увімкнув Smooth Motion на RTX 40 — «магічне» подвоєння FPS без DLSS
Перший електричний хетчбек Kia EV4 стартував в Європі — рекордний запас ходу та ціна від $47,7 тис
Статева дискримінація від ChatGPT: ШІ радить жінкам просити значно меншу зарплату, ніж чоловікам
Виживання на Місяці по-китайські: вода, паливо та кисень лише з грунту та сонячного світла
Sony припинила продаж Xperia 1 VII через технічну несправність
Поліція розмістила фото доказів, спотворене ШІ — спочатку заперечувала, а потім вибачалася
Кращий серіал франшизи? Критики оцінили «Декстер: Воскресіння» в ідеальні 100% на Rotten Tomatoes
Серіал «Останні з нас» лишився без шоуранера та сценариста — Ніл Дракманн пішов, щоб зосередитись на іграх
Вчені знайшли відмінність психопатів — менший мозок, ніж у звичайних людей
Криптомайнинг не помер: до 2032 року очікується середньорічне зростання на 7,8%
Автор Cyberpunk Edgerunners пояснив депресивність серіалу: «Ми з Польщі, а там народжуються і помирають сумними»
Нове доповнення The Sims 4 спричинило спалах непорочних зачать та вагітностей у грі
Один допис у Reddit змусив режисера «Людина-павук: Додому шляху нема» змінити ключовий момент фільму
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати