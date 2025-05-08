Нові серії «Андора» набрали 9,8/10 на IMDb — рекорд у всесвіті «Зоряних війн»

Нові епізоди «Андора» від Disney Plus встановили нову планку глядацького рейтингу — вони отримали оцінку 9,8 з 10 на IMDb.

Це один з найвищих рейтингів серед епізодів у всесвіті «Зоряних війн». Такої оцінки вдалося досягти завдяки двом новим епізодам другого сезону — восьмий («Хто ти?») та дев’ятий («Ласкаво просимо до повстання»). Серіал впевнено наближає нас до подій фільму «Бунтар Один» — і це добре відчувається по сценарних рішеннях.

Восьмий епізод показує, як ситуація загострюється до апогею — відбувається жахлива подія Темних часів, коли Імперія напала на мирних протестувальників та вбила їх. Масові вбивства — різанина на Ґормані — зрештою призведуть до публічного засудження імператора Палпатіна та його режима.

У дев’ятому епізоді основний фокус на Мон Мотмі, яка виголошує потужну промову в Сенаті. Вона відкрито викриває злочини Імперії, після чого Кассіан Андор вивозить її з Корусанта на Явін 4. І зрозуміло, що все це відбувається не без пригод. Багато дій і багато напруги, що і оцінили глядачі.

Фани вже назвали восьмий епізод «одним із найкращих телевізійних епізодів усіх часів» і «абсолютно приголомшливим». Але все ж таки найвищий рейтинг серед усіх телевізійних історій по «Зоряних війнах» досі належить анімаційному фіналу серіалу «Війни клонів» — епізоду «Перемога і смерть», який має 9,9/10 на IMDb.

Нові серії «Андора» виходять щотижня на Disney Plus. Другий сезон вже встиг показати, що може не просто тримати рівень, а й показувати нові стандарти в межах франшизи. Якщо два епізоди оцінили дуже високо глядачі, то сам сезон стартував з 99% на Rotten Tomatoes та ідеальними першими відгуками.

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Джерело: Games Radar