Продажі Star Wars Outlaws не вражають: 1 млн копій за місяць

Гра Star Wars Outlaws від Ubisoft за місяць після випуску розійшлася накладом лише в один мільйон копій по всьому світу, що виявилося значно нижче очікувань розробників.
Для порівняння, Assassin’s Creed Mirage, інша гра Ubisoft, за три місяці після виходу розійшлася накладом у п’ять мільйонів копій. Це свідчить про те, наскільки нижчими виявилися продажі Star Wars Outlaws.
Низькі продажі пояснюються кількома чинниками. Хоча ранні трейлери та демонстрації гри вражали геймерів можливістю досліджувати величезний відкритий світ за нового персонажа й оригінальним сюжетом, ближче до релізу ентузіазм почав згасати. Геймплейні відео, випущені незадовго до запуску, не змогли викликати очікуваного захоплення у гравців, Outlaws почали хейтити за нудний сюжет і застарілі ефекти.
Після виходу гри з’явилося багато відео, які демонстрували недоліки стелс-механік та різноманітні баги. Хоча Ubisoft оперативно випустила патчі для виправлення цих проблем, репутація гри вже постраждала.
Ситуація з Star Wars Outlaws вплинула й на інші проєкти Ubisoft. Зокрема, компанія відклала вихід Assassin’s Creed Shadows з листопада 2024 року на лютий 2025 року, що частково пов’язано з незадовільними результатами Star Wars Outlaws.
Ubisoft вклала у маркетинг Star Wars Outlaws більше грошей, ніж у будь-яку іншу гру (і очікує «потужного» запуску)
Джерело: Insider-gaming
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