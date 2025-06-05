Перший погляд на геймплей Pragmata — Sci-Fi екшену про пригоди астронавта та андроїда на Місяці. Реліз у 2026 році

Pragmata / Capcom

Capcom нагадала про науково-фантастичний екшн Pragmata — його досі розробляють, а реліз відбудеться у 2026 році.

Гру показали на презентації PlayStation State of Play, а новий трейлер нарешті довів, що проєкт живий. Разом з цим гравцям показали свіжі кадри з геймплеєм — події гри відбуватимуться на зруйнованій базі на Місяці. Головні герої мають перемогти штучний інтелект місячної станції та повернутися на Землю.

У новому трейлері повертаються знайомі персонажі — астронавт на ім’я Х’ю та дівчинка-андроїд Діана, яка мандрує з ним. В одному з фрагментів Х’ю буквально несе Діану на спині під час бою з ворогами на місячній станції, що зовнішньо нагадує Сема з Death Stranding.

Але головна особливість — у геймплеї: обох героїв потрібно буде контролювати одночасно. Capcom описує цей підхід як систему «два в одному». Бойова частина включає тактичні елементи та хакінг, який стане важливою частиною прогресу.

«Обидва мають свої власні здібності, і вам потрібно буде керувати ними обома одночасно, щоб подолати численні перешкоди, з якими ви зіткнетеся», — пояснив режисер гри Чо Йонхі у блозі PlayStation.

Pragmata вперше анонсували ще у 2020 році. З того часу гра не раз зникала з радарів: і переносилася, і фактично не мала жодного стабільного вікна релізу. Але тепер Capcom нарешті озвучила нову ціль — 2026 рік.

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Розробники також підтвердили, що Pragmata вийде не лише на PlayStation 5, а й на ПК через Steam, де її можна додати в бажане.

Джерело: PlayStation.Blog