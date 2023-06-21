Браузер Chrome на iOS отримує покращену інтеграцію Google Lens, Translate, Calendar та Maps

Google оновлює свій браузер Chrome для iOS і додає до нього кілька нових функцій, сподіваючись переманити користувачів Safari. Chrome на iOS скоро отримає вбудовану підтримку Google Lens, що дозволить користувачам Chrome шукати все, що вони бачать, використовуючи лише iPhone. Також користувачі отримають доступ до покращених перекладів, записів календаря та нового мініподання Google Maps.

Курс Управління командою в бізнесі. Щоби бути лідером, треба думати, як лідер . Хочу на курс

Підтримка Google Lens значно спростить пошук таких об’єктів, як рослини та одяг – просто в Chrome. Зараз для цього потрібно використовувати окремий застосунок Google, щоб отримати доступ до Lens. Google додасть цю функцію у Chrome в найближчі місяці, що дозволить використовувати наявні або нові фотографії для пошуку за допомогою значка Lens в адресному рядку Chrome на iOS.

Інші згадані покращення Chrome для iOS вже доступні користувачам. Тепер можна перекладати частину сторінки, виділяючи текст та вибираючи опцію Google Translate. Це може бути корисним для сторінок, що містять кілька мов.

Ще користувачі Chrome на iOS отримують покращену підтримку календарних записів. Тепер можна створювати події в Google Calendar прямо в Chrome, не перемикаючись на застосунок Calendar і не вводячи дати вручну. Натискання та утримання дати на сайті тепер надає можливість додавання до Google Calendar, який автоматично заповнюється інформацією про час та географічне місце.

Також Google покращує підтримку карт у Chrome на iOS. Користувач зможе просто натиснути та утримувати адресу, щоб побачити мініподання Google Maps у Chrome. Це буде дуже корисно для сайтів, які не пов’язані з Google Maps, тому що відпадає необхідність вручну копіювати та вставляти адресу до застосунку карт.

Джерело: The Verge