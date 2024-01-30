Браузер Microsoft Edge після оновлення Windows «підмінив» Chrome, без дозволу імпортував вкладнки та дані

Журналіст The Verge Том Воррен поскаржився, що після оновлення Windows, браузер Microsoft Edge автоматично відкрився з вкладками Chrome, які були там до оновлення. Google Chrome був браузером за замовчуванням, а Edge використовувався нерегулярно.

Том ніколи не імпортував свої дані в Microsoft Edge й не давав на це дозволу, але браузер просто продовжив роботу з того місця, де вона закінчилася в Chrome. Мабуть, Microsoft сподівалася, що певна кількість користувачів цього просто не помітить й залишиться з Edge.

Воррен знайшов налаштування в Microsoft Edge, яке імпортує дані з Google Chrome при кожному запуску:

Always have access to your recent browsing data each time you browse on Microsoft Edge (Завжди мати доступ до даних вашого нещодавнього перегляду щоразу, коли ви переглядаєте сторінки в Microsoft Edge).

Тому вдалося повторити цю ситуацію на своєму ноутбуці, але на інших комп’ютерах це не повторилося. Кілька користувачів X відповіли на його публікацію про це, сказавши, що стикалися з тим самим.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) — to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT — Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024

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Схоже, все це пов’язано з функцією імпорту в Microsoft Edge, про яку не повідомлялося і яка, за його словами була вимкнена. Зак Едвардс, дослідник з питань конфіденційності та ланцюжків постачання даних, щойно встановив Windows і відповів на публікацію на X, зазначивши, що під час встановлення він знайшов нову підказку такого змісту:

Після вашого підтвердження Microsoft Edge регулярно отримуватиме дані з інших браузерів, доступних на вашому пристрої з Windows. Ці дані включають вибране, історію переглядів, файли cookie, дані автозаповнення, розширення, налаштування та інші дані браузера.

Microsoft заявляє, що імпорт даних завершується локально і зберігається локально, але вони будуть надіслані до Microsoft, якщо ввійти в систему і синхронізувати дані браузера.

Багато користувачів Windows повідомляють про це вже кілька місяців, звертаючись за допомогою на Reddit і на форуми підтримки Microsoft. Дописувачі підтвердили, що саму функцію вимкнено, але імпорт даних продовжує відбуватися.

Раніше Microsoft вже видавала повноекранні підказки після деяких оновлень Windows, які намагалися спокусити людей перейти на Microsoft Edge і Bing за замовчуванням.