Браузер Microsoft Edge після оновлення Windows «підмінив» Chrome, без дозволу імпортував вкладнки та дані

Журналіст The Verge Том Воррен поскаржився, що після оновлення Windows, браузер Microsoft Edge автоматично відкрився з вкладками Chrome, які були там до оновлення. Google Chrome був браузером за замовчуванням, а Edge використовувався нерегулярно.

Том ніколи не імпортував свої дані в Microsoft Edge й не давав на це дозволу, але браузер просто продовжив роботу з того місця, де вона закінчилася в Chrome. Мабуть, Microsoft сподівалася, що певна кількість користувачів цього просто не помітить й залишиться з Edge.

Воррен знайшов налаштування в Microsoft Edge, яке імпортує дані з Google Chrome при кожному запуску:

Always have access to your recent browsing data each time you browse on Microsoft Edge (Завжди мати доступ до даних вашого нещодавнього перегляду щоразу, коли ви переглядаєте сторінки в Microsoft Edge).

Тому вдалося повторити цю ситуацію на своєму ноутбуці, але на інших комп’ютерах це не повторилося. Кілька користувачів X відповіли на його публікацію про це, сказавши, що стикалися з тим самим.

this post bothered me for days so I reinstalled Windows ++ confirmed that there's an obscure setting to sync Chrome data into Edge (+ it's shared to MSFT if you're signed-in & sync your browsing data) — to turn it off, open Edge then: edge://settings/profiles/importBrowsingData pic.twitter.com/SiBmDsD8oT

— Zach Edwards 🔗infosec.exchange/@thezedwards (@thezedwards) January 26, 2024