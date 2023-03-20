BSoD, уповільнення роботи SSD та інші «покращення» принесло нещодавнє оновлення Windows 11 KB5023706

Чергове оновлення Windows 11, яке мало покращити операційну систему, принесло безліч проблем користувачам. Вони зіткнулися з падінням продуктивності SSD (понад половину), повільним підключенням до бездротових мереж, частою появою «Синіх вікон смерті» (BSoD), некоректною роботою програм.

Всі ці проблеми принесло оновлення KB5023706 для Windows 11 22H2 під кодовою назвою Moment 2. Хоча за задумом розробників воно мало забезпечити звичайні покращення, виправлення та нові функції, включаючи панель пошуку в диспетчері завдань та панель завдань, оптимізовану для планшетів.

На додаток до заявлених поліпшень, оновлення KB5023706 мало істотний негативний вплив на деякі твердотілі накопичувачі. Деякі користувачі скаржаться, що швидкість SSD впала вдвічі та навіть більше. Один із користувачів Reddit повідомив, що після встановлення оновлення час завантаження збільшився більш ніж удвічі – до 31 секунди. Ситуація нормалізувалась після видалення KB5023706. Зважаючи на все, проблема проявляється на SSD Adata XPG SX8200 Pro місткістю 1 ТБ.

Microsoft поінформована про цю проблему і каже, що «копіювання великих файлів розміром у кілька гігабайтів може зайняти більше часу, ніж очікувалося». Користувачі можуть зіткнутися з проблемною як при мережному копіюванні через Server Message Block (SMB), так і при локальному копіюванні. При цьому «Windows-пристрої, які використовуються споживачами вдома або в невеликих офісах, навряд чи зачеплені цією проблемою».

Майкрософт має намір випустити чергове оновлення, щоб усунути негативні наслідки KB5023706. А до того часу власники постраждалих систем можуть або видалити Moment 2, або застосовувати для копіювання файлів інструменти, які не використовують диспетчер кешу (буферизоване введення-виведення). Microsoft також опублікувала два «вбудовані» інструменти командного рядка, які можна використовувати як тимчасове рішення:

robocopy \\someserver\someshare c:\somefolder somefile.img /J

xcopy \\someserver\someshare c:\somefolder /J

Джерело: techspot