«Ми облажалися». Lionsgate видалила трейлер «Мегалополісу» через фейкові цитати критиків

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Останній трейлер фільму «Мегалополіс» намагався вдарити по кінокритиках, посилаючись на їхні нібито негативні відгуки щодо попередніх робіт Френсіса Копполи, однак виявилось, що цитати були цілковитою вигадкою.

«Lionsgate видаляє трейлер фільму «Мегалополіс», — сказав представник Lionsgate у заяві, наданій Variety. «Ми приносимо наші щирі вибачення критикам, а також Френсісу Форду Копполі за цю помилку. Ми облажалися. Нам шкода».

Трейлер, опублікований в середу зранку, мав позиціювати останній фільм Копполи, як витвір мистецтва, який витримає випробування часом, подібно до попередніх шедеврів режисера, як-от «Хрещений батько» чи «Апокаліпсис сьогодні», та включав кілька цитат оглядачів, які нібито розкритикували вищезгадані роботи.

Водночас жодну з фраз, приписаних у трейлері зокрема Роджеру Еберту та Полін Кейл, не було знайдено у їхніх рецензіях.

«Навіть якщо ви один із тих людей, які не люблять критиків, ми навряд заслуговуємо на те, щоб нам клали в рот слова. Знову ж таки, тривіальний скандал у всьому цьому полягає в тому, що весь трейлер «Мегалополісу» побудовано на фальшивому наративі», — сказав критик Variety Оуен Глейберман.

Загалом незрозуміло, звідки взялись більшість цитат у трейлері (за винятком коментаря Роджера Еберта про «тріумф стилю над змістом», який помилково приписали «Дракулі» замість «Бетмена» 1989 року), однак є підозра, що тут не обійшлось без галюцинацій інструменту на кшталт ChatGPT.

Водночас трейлер з фейковими цитатами став лише одним із серії скандалів, які супроводжували виробництво нового фільму Копполи. Раніше сайт Variety поширив відео, на якому режисер намагається поцілувати молоду статистку, а кілька інших членів знімальної групи розповідали про його «непрофесійну поведінку» під час роботи.

Виробництво фільму, як повідомлялось раніше, обійшлося у $120 млн, і Коппола (для якого стрічка стане першою, що вийшла за останні 15 років) начебто фінансував його повністю сам. Свій проєкт режисер задумав ще наприкінці 1970-х років, однак фактичну роботу розпочав лише у 2010-х.

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«Мегалополіс» — це епічна байка Стародавнього Риму, дія якої перенесена у сучасну Америку. Нещасний випадок знищує мегалополіс Новий Рим, а архітектор Цезар Катіліна (Адам Драйвер), наділений можливістю зупиняти час, намагається збудувати утопічне місто з нуля.

В українських кінотеатрах «Мегалополіс» дебютує 26 вересня.

Джерело: Variety

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