«Мегалополіс» дебютував з касою у $4 млн, поступившись індійському бойовику та трьом «старішим» фільмам

Науково-фантастична епопея Френсіса Форда Копполи «Мегалополіс» зазнала краху у дебютному вікенді й навіть не дотягнула до «скромних» прогнозів у $5-7 млн.

За даними Variety, наразі каса, зібрана «Мегалополісом» в кінотеатрах США, ледь сягнула $4 млн (і це при бюджеті виробництва фільму у $120 млн). Цікаво, що загалом у рейтингу внутрішніх зборів стрічка посіла аж шосте місце — поступившись, окрім новинок, трьом старішим фільмам та індійському бойовику, який транслювався мовою телугу.

Сам Коппола поставив своїй стрічці 5 зірок на Letterboxd, фактично визнавши її шедевром, тоді як думки критиків розділились: New York Times назвав «Мегалополіс» чудовим, а от в Associated Press зазначили, що фільм «майже неможливо переварити за один перегляд».

«Це стовідсотковий авторський блокбастер, позбавлений компромісів стосовно глядацького комфорту. Це плутане все завжди й водночас, обрамлене у претензійну монументальність. Колос на глиняних ногах, причому як власне сам проєкт, так і елемент змісту, що символізує пересторогу автора стосовно показаної у стрічці імперії (читай — США). Такий кінематограф просто неможливо оцінити раціонально. Та й немає сенсу», — написав у своєму огляді наш автор Денис Федорук.

З повною рецензією можна ознайомитись за посиланням нижче:

Практичний інтенсивний курс з дизайну - Design Booster від Powercode academy. Навчіться дизайну з нуля за 3 місяці і заробляйте перші $1000, навіть якщо ви не маєте креативного мислення, смаку або вміння малювати. Отримайте практичні навички, необхідні для успішної кар'єри в дизайні. Зарееструватися

«Мегалополіс» — це епічна байка Стародавнього Риму, дія якої перенесена у сучасну Америку. Нещасний випадок знищує мегалополіс Новий Рим, а архітектор Цезар Катіліна (Адам Драйвер), наділений можливістю зупиняти час, намагається збудувати утопічне місто з нуля.

Також у фільмі зіграли Шая Лабаф («Трансформери», «Лють»), Наталі Еммануель («Форсаж», «Гра престолів»), Обрі Плаза («Білий лотос»), Джанкарло Еспозіто («Краще подзвоніть Солу»), Лоуренс Фішберн («Матриця», «Джон Вік»), Джейсон Шварцман («Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій»), Джон Войт та Дастін Гоффман.

Нагадаємо, що фільм потрапив у скандал, ще до фактичної прем’єри. В одному з трейлерів показали фейкові цитати критиків, які один зі співробітників згенерував за допомогою ШІ. Також ЗМІ писали про ймовірне домагання Копполи до стажистки, і нині режисер подав до суду, звинувачуючи журналістів у наклепі.

З 26 вересня «Мегалополіс» транслюється й в українських кінотеатрах.