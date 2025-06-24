«Пригоди Кліффа Бута» від Netflix отримають «гігантський» бюджет і 120+ акторів на чолі з Бредом Піттом

Бред Пітт у фільмі «Одного разу в Голлівуді»

Спіноф стрічки «Одного разу в Голлівуді», присвячений пригодам Кліффа Бута, отримав перші подробиці — і, судячи з усього, Netflix не пошкодує грошей на творіння Тарантіно / Фінчера.

Згідно з сайтом World of Reel, який посилається на понеділковий реліз Каліфорнійської кінокомісії, безіменний повнометражний фільм Netflix отримав приголомшливі $20 млн податкових пільг — найбільшу суму, яку штат виділяв на кіновиробництво. Deadline тим часом уточнює, що фільм, про який йде мова, це ніщо інше, як «Пригоди Кліффа Бута».

Netflix ще й досі офіційно не підтвердив проєкт. З того, що відомо наразі — це спіноф фільму «Одного разу в Голлівуді» з Бредом Піттом у головній ролі, режисурою Девіда Фінчера і сценарієм Квентіна Тарантіно (ймовірно, та сама стрічка, яку просували раніше під назвою «Кінокритик», як десятий і останній фільм Квентіна).

Інсайдери стверджують, що у Netflix амбітні плани на зйомки, які триватимуть з 28 липня 2025 року аж до 16 січня 2026 року. До того ж у роботу залучені 128 акторів, 428 членів знімальної групи й близько 4000 статистів. Знімання у штаті Каліфорнія попередньо оцінюють у $106 млн — лише частина від досі нерозкритого і потенційно гігантського бюджету. Раніше з’явились чутки, що Тарантіно продав сценарій Netflix за $20 млн.

«Це те, що написав Квентін Тарантіно», — сказав Пітт журналістам на прем’єрі фільму «Формула-1». «Це епізод, а не продовження, персонажа з фільму “Одного разу в Голлівуді”. Він не хотів режисувати його на тому етапі, тому втрутився наш друг Девід Фінчер».

Окрім Пітта, за чутками, акторський склад доповнять Карла Гуджино («Падіння дому Ашерів»), Яг’я Абдул-Матін II («Вартові»), Елізабет Дебікі («Корона») та Скотт Каан (Терк Меллой у «Трилогії Оушена») — цікава «суміш», яка свідчить про те, що бачення Фінчера щодо проєкту може відрізнятися від оригіналу Тарантіно. Режисер, до речі, неодноразово співпрацював із Піттом, зокрема над такими кінохітами, як «Сім», «Бійцівський клуб» та «Загадкова історія Бенджаміна Баттона».

Раніше інсайдер Джефф Снайдер писав, що у фільмі з’явиться й Леонардо Ді Капріо в епізодичній ролі (згодом з’явилась інформація, що він отримає за камео $3 млн), тоді як Марго Роббі теж нібито висловила готовність повернутися.