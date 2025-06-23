Новини Кіно 23.06.2025 о 15:46 comment views icon

Бої у фінальних сезонах «Відьмака» поставив хореограф «Аколіту» — попередник пішов слідом за Кавіллом

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Катерина Даньшина

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Бої у фінальних сезонах «Відьмака» поставив хореограф «Аколіту» — попередник пішов слідом за Кавіллом
Кадр з серіалу «Аколіт» і перший погляд на Ґеральта у виконанні Ліама Хемсворта. Фото: Disney, Netflix

Бойові сцени «Відьмака» були родзинкою кожного з сезонів шоу Netflix, однак ключовий хореограф-постановник Вольфганг Штегеманн залишив проєкт і довгий час питання про те, хто ж його замінив, було відкритим.

Початково Штегеманна у проєкт запросив сам виконавець ролі Ґеральта з Рівії Генрі Кавілл, який був знайомий з постановником з часів «Місія неможлива: Фолаут», і відтоді хореограф знімав для серіалу всі ключові бойові сцени — включно з однією з найяскравіших, різнею в Блавікені. Натомість, як і сам Кавілл, Штегеманн відійшов від проєкту у четвертому та п’ятому сезонах, поступившись місцем Крістоферу Кларку Ковану, режисеру боїв «Аколіту».

Бої у фінальних сезонах «Відьмака» поставив хореограф «Аколіту» — попередник пішов слідом за Кавіллом
Фінальний фрагмент епізоду з різнею в Блавікені у серіалі «Відьмак» / Netflix

Серіал «Аколіт» із всесвіту Зоряних війн скасували одразу після першого сезону після кволої реакції аудиторії, однак бойові сцени були, чи не єдиним моментом, який отримав похвалу. Кован також відомий постановками для комедійних бойовиків «Кінгсман» та «Кінгсман: Золоте кільце», шпигунського трилеру «Арґайл» (де, до речі, працював з Кавіллом), а також супергеройського фільму «Диво-жінка». Він також був частково залучений до роботи над першим сезоном «Відьмака», як дизайнер екшену та режисер другого плану в четвертому епізоді «Бенкети, байстрюки й погребіння», який адаптував «Питання ціни».

Нагадаємо, що на цей час Netflix випустив три сезони серіалу «Відьмак» — усі з Генрі Кавіллом в головній ролі, тоді як в останніх двох його місце обійняв Ліам Хемсворт (до речі, це не єдина заміна, оскільки нове втілення отримав й Весемір). Четвертий перебуває на стадії постпродакшену й очікується до релізу у 2025 році, п’ятий ще знімають і ми вже бачили деякі цікаві залаштункові кадри.

Нагадаємо, що раніше шоуранери обіцяли створити «‎ідеальний перехід» до нового Відьмака, дотримуючись канонів Анджея Сапковського:

«‎Без подробиць, бо це буде величезним спойлером — але це дуже близько до метаідей, які глибоко вкорінені у книгах, особливо у 5-й».

Джерело: Redanian Intelligence

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