Квентін Тарантіно отримав від Netflix $20 млн за сценарій

Режисер Квентін Тарантіно / Depositphotos

Квентін Тарантіно продав Netflix сценарій одного з відомих фільмів за $20 млн. І разом з тим відхрестився від режисерського крісла.

Netflix хотіла заманити культового режисера продовжити франшизу, але той відмовився і передав повноваження не менш відомому обличчю. Ще раніше озвучували, що Тарантіно не хоче завершувати кар’єру продовженням вже створеного всесвіту — «Одного разу в… Голлівуді» з Бредом Піттом (Кліф Бутт).

Як відомо, проєкт очолить Девід Фінчер, а виконавець головної ролі вплинув на рішення. Бреда Пітта настільки вразив сценарій, що він просував ідею не закидувати проєкт. Netflix погодилася і виплатила $20 млн за ідею Тарантіно. У результаті робота дісталася Девіду Фінчеру — і саме ця кандидатура, схоже, повністю влаштувала Квентіна. Джерела кажуть, що режисеру «Кримінального чтива» дуже сподобався останній фільм Фінчера «Вбивця» — він вважає його шедевром.

А тепер Фінчер розвиватиме історію, яка, попередньо, може отримати назву «Пригоди Кліффа Бута». Окремо Netflix запропонувала Леонардо ДіКапріо знятися в епізодичній ролі за $3 млн, але його участь поки не підтверджена.

Хоча Тарантіно зазвичай сам ставить фільми за своїми сценаріями, він і раніше передавав цю роботу іншим — згадаймо хоча б «Справжнє кохання» або «Від заходу до світанку». Щодо релізу, наразі відомо лише те, що всі попередні роботи Фінчера для Netflix виходили одразу на стримінгу. Однак інші режисери — як-от Ґрета Ґервіг або Гільєрмо дель Торо — домовлялися про обмежений прокат перед онлайн-прем’єрою, тому шанс побачити новий фільм спершу в кінотеатрах все ж залишається.

Співпраця Фінчера з Netflix лише посилюється, нещодавно режисер подовжив свій контракт з компанією до 2027 року. Він і без того має принаймні чотири різні проєкти на різних стадіях розробки, включно з американською версією «Гри в кальмара». Раніше Девід випустив два фільми зі стримінгом: байопік про сценариста Германа Дж. Манкевича «Манк» (2020) і трилер «Вбивця» (2023).

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Джерело: World of Reel