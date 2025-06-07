Capcom показала трейлер Resident Evil 9 з винятковою графікою — гра вийде наступного року

Кадр з трейлера Resident Evil 9 / Capcom

Глядачі Summer Game Fest 2025 дізналися, що Resident Evil 9 виходить дуже скоро. Під час події Capcom показала повноцінний трейлер Resident Evil Requiem.

Ведучий Джефф Кілі у анонсі гри зі сцени зазначив, що вона стане «сміливим зсувом для франшизи як у тоні, так і в ігровому процесі», а також представить «кінематографічний екшн з високими ставками». Саме ж відео практично не розкриває геймплей.

Напочатку трейлер дійсно здається дуже кімографічним (та детективним) через ракурси, антураж, та вочевидь надзвичайно якісну графіку, зокрема в обличчях працівників ФБР і не тільки. Горор з’являється на третій хвилині відео. Здається, у грі можна буде побачити зруйноване місто Раккун-Сіті, знищене ядерною зброєю в кінці Resident Evil 3. Також присутній короткий погляд на поліційний відділок у руїнах. Кадри можуть натякати елементи відкритого світу. Офіційний опис гри не надто інформативний:

«Реквієм за мертвими. Кошмар живих. Resident Evil Requiem — дев’ята гра в основній серії Resident Evil. Приготуйтеся втекти від смерті у захопливому досвіді, який пронизує до глибини душі. Нова ера survival horror розпочнеться у 2026 році. Технологічні досягнення в поєднанні з глибоким досвідом команди розробників створюють історію з насиченими персонажами та захопливим ігровим процесом — більш захопливим, ніж будь-коли».

Схоже, Requiem представить нову протагоністку — аналітика ФБР Грейс Ешкрофт, котра розслідує серію дивних смертей. Вона має наказ повернутися на місце вбивства власної матері — репортерки Алісси Ешкрофт з Resident Evil Outbreak. Після офісних сцен Грейс з’являється прив’язаною до каталки. Хтось таємничий каже: «Тепер я знаю, що ти та, кого я шукав… особлива. Обрана». 27 лютого 2026 року однокористувацький горор-виживач все ж вийде на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S.

Джерела: IGN, GamesRadar