Cyberpunk 2077 отримає «останнє велике оновлення» 5 грудня – після патчу 2.1 розробники зосередяться на Cyberpunk 2 та Witcher 4

5 грудня для гри Cyberpunk 2077 вийде «останнє велике оновлення». CD Projekt Red підтвердила, що патч 2.1, який виходить разом із Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, є останнім великим оновленням для гри 3-річної давності.

Оновлення 2.1 до Cyberpunk 2077 вийде приблизно о 13:00 за київським часом. Патч крім традиційного виправлення помилок та покращення геймплею також містить низку змін, які просили внести гравці. Так, розробники додали метро, радіопорт, гоночні змагання, побачення та кішок. Наприклад, головний герой зможе запрошувати близьких людей до своєї квартири. Побачення можна буде влаштовувати постійно після завершення любовної лінії персонажа, що сподобався. З повним переліком змін патча 2.1 можна ознайомитись на офіційному сайті гри.

Після випуску оновлень 2.1 компанія планує зосередити увагу на інших проєктах. CD Projekt Red має намір прискорити розробку гри Witcher 4, також відомої під кодовою назвою Polaris. Крім того, розробники активно займуться створенням продовження Cyberpunk 2077, що фігурує під кодовою назвою Orion.

У листопадовому фінансовому звіті компанія вказала, що після запуску доповнення Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 вона перевела майже половину команди на створення Witcher 4. Команда Cyberpunk 2077 була скорочена, і тепер вона працює над основною грою, Phantom Liberty, Ultimate Edition, а також включає розробників «у процесі переходу». Ще в травні 2023 року CD Projekt Red підтвердила, що колишні співробітники команди Cyberpunk 2077 приєднаються до розробки Orion та наступної частини Witcher.

Розробка Orion є складнішим завданням, ніж створення Witcher 4, оскільки CD Projekt Red створює нову студію США для розробки сиквела Cyberpunk 2077. В цей час Orion знаходиться на концептуальній стадії, так що основні роботи ще не почалися. Кічинськи ясно дав зрозуміти, що CD Projekt Red North America не потребуватиме сотень розробників негайно, а, ймовірно, обмежиться лише 40-50 членами команди протягом наступного року.

Джерело: ign