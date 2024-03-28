Електромобіль Xiaomi SU7 надійшов у продаж за ціною $30,4 тис. ─ майже на $4 тис. дешевше за Tesla Model 3

Xiaomi розпочала продаж свого першого електромобіля SU7 та заявила, що продаватиме його набагато дешевше, ніж Model 3 Tesla. Фактична ціна новинки виявилась навіть трохи нижчою, ніж очікувалося раніше.

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь сказав, що стандартна версія SU7 буде продаватися в Китаї за 215 900 юанів ($30408). Ціна, яку він назвав, означатиме, що компанія продає кожен автомобіль собі в збиток. Водночас вартість Tesla Model 3 починається у Китаї з 245 900 юанів ($34020). Згідно з даними галузевого сайту Autohome, Model 3 є найбільш продаваним новим електричним седаном у Китаї.

Лей стверджував, що стандартна версія SU7 перевершує Model 3 на більш ніж 90% своїх характеристик, за винятком двох аспектів. Щоб наздогнати Tesla у цих сферах, де наразі спостерігається відставання, Xiaomi може знадобитися щонайменше від 3 до 5 років.

Xiaomi SU7 підтримує Apple Car Play і може інтегруватися з iPad, сказав Лей. Він також розповів про систему допомоги водієві для автомагістралей та міст, яка буде повністю доступна в Китаї в серпні.

Китайська компанія планує розпочати постачання електромобіля Xiaomi SU7 до кінця квітня. Лей Цзюнь заявив, що автомобільний завод Xiaomi, для якого всі «ключові» етапи повністю автоматизовані, може виробляти новий автомобіль SU7 кожні 76 секунд. Наразі відсутні відомості, чи фабрика повністю запрацювала.

Xiaomi SU7 виходить на жорсткий конкурентний ринок Китаю, де компанії випускають безліч нових моделей і знижують ціни, щоб привернути увагу споживачів. Xiaomi націлена на 20 млн користувачів для свого нового електромобіля. SU7 спочатку буде продаватися споживачам у Китаї, а для запуску за кордоном знадобиться щонайменше 2-3 роки.

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Разом з автомобілем Xiaomi також планує продавати чимало фірмових аксесуарів. Серед них згадуються автомобільний холодильник, штора переднього вікна на замовлення та тримач для смартфона. Деякі з них доступні безкоштовно при покупці автомобіля до кінця квітня, а інші — за окремою ціною.

Джерело: cnbc

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