CEO NVIDIA Дженсену Хуангу на $2,5 млн урізали зарплату — ймовірно, він цього навіть не помітить

За підсумками минулого фінансового року CEO NVIDIA скоротили платню на 10% – комітет з винагород вважає, що глава компанії не досягнув запланованих фінансових показників. Дженсен Хуанг отримає $21,356 млн, на $2,5 млн менше від запланованого. Це не дуже вплине на власника статку у $26,1 млрд, до якого входять 3,51% акцій NVIDIA.

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Через «непростий рік, з макроекономічними перешкодами, коригуваннями запасів каналів, COVID-19 та змінами архітектури продуктів» прибуток компанії «не відповідав заздалегідь встановленим цілям CC (комітету з винагород) щодо винагороди керівників». Примітно, що зарплати інших топменеджерів NVIDIA покращилися порівняно з минулим роком:

Попри зниження особистого заробітку, Хуангу нема про що переживати. Хоча компанія й розраховувала заробити більше, її справи йдуть дуже непогано. Попит на відеокарти та спеціалізовані прискорювачі обчислень зростає – після завершення майнінгового буму на зміну йому прийшло захоплення ШІ, що потребує великих обчислювальних потужностей.

Ціна акцій NVIDIA за рік зросла на 73% – з $166 до $288. Для найбільшого приватного акціонера з пакетом понад 86 млн акцій це має стати непоганою втіхою після втрати $2,5 млн. Зараз Дженсен Хуанг посідає 76 місце серед найбагатших людей планети.

Джерело: Tom’s Hardware