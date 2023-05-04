NVIDIA — далеко не тільки відеокарти, 80% всього часу у компанії займає софт

На конференції Future Computer представник NVIDIA заявив, що компанія приділяє більшу частину часу розробці програмного забезпечення, а не «заліза». Директор компанії з корпоративних обчислень Манувір Дас стверджує: «У NVIDIA ми витрачаємо 20% нашого часу на обладнання та 80% – на програмне забезпечення».

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Не знаючи «кухні» компанії, таке співвідношення важко собі уявити. Окрім регулярного випуску нових поколінь відеокарт для ігор, NVIDIA виробляє професійні адаптери для роботи з графікою, а також обладнання для суперкомп’ютерів та дата-центрів. Нещодавно компанія випустила лінійку апаратних засобів для роботи зі штучним інтелектом.

Робота NVIDIA над програмним забезпеченням також не прихована від звичайних користувачів. З кожним новим поколінням відеокарт компанія представляє нові технології рендерингу графіки. За останні роки власники відеокарт отримали RTX, три покоління DLSS, RTX Video Super Resolution та інші просунуті технології. Нещодавно розробники отримали інструмент RTX Remix, що дозволяє додавати трасування шляхів та інші ефекти у старі ігри з підтримкою DirectX 8 та DirectX 9.

Зараз компанія активно працює над ПЗ, що використовує ШІ. Технологія NVIDIA Broadcast спрямовує погляд співрозмовника на користувача незалежно від його фактичного спрямування. NVIDIA Video LDM створює відео за текстовим описом. Платформа NVIDIA Omniverse допоможе моделювати клімат та вирішувати інші складні завдання.

Для розробки графічних та обчислювальних процесорів необхідно розуміти, як вони працюватимуть з програмами. Ідеальне поєднання – спільна розробка та взаємна оптимізація «харда» та «софту». Саме цим і займається NVIDIA, насамперед визначаючи завдання та методи їхньої реалізації, а потім створюючи для них апаратні засоби. Говорячи словами Манувіра Даса: «Ми постійно працюємо над алгоритмами, щоб зрозуміти, що може і що не може наше обладнання».

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Джерело: PC Gamer