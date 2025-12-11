ChatGPT замість фоторобота: поліція США шукає злочинців за ШІ-зображеннями

ШІ-зображення, згенероване поліцією для пошуку підозрюваного. Джерело: Майк Бонасера / WP / Depositphotos

Наприкінці листопада поліція Фініксу (Аризона) опублікувала зображення підозрюваного в стрілянині — чоловіка середнього віку в худі, шапці та з бородою — і попросила громадськість допомогти в його пошуку. Втім, оголошення суттєво відрізнялось від попередніх тим, що це були не просто знімок чи фоторобот — зображення для копів за описом згенерував ChatGPT.

“Це зображення, створене ШІ, базується на інформації від жертви/свідка та не зображує реальну людину”, — попереджувала поліція.

Використання штучного інтелекту вже давно не в новинку для поліції США: по всій країні інструмент допомагає в сортуванні доказів, ідентифікації підозрюваних за допомогою програм для розпізнавання облич та виконанні адміністративних завдань, таких як написання звітів. Однак поліцейське управління з Фініксу стало першим, яке замінило намальовані від руки ескізи згенерованими реалістичними зображеннями.

Надійність — під питанням

Звісно, не всі поставились до новацій однаково: експерти стверджують, що така практика може спотворити й без того ненадійний процес ідентифікації підозрюваних або потягне за собою судові справи. Однак місцевий офіцер, який малює ескізи протягом 5 років — а тепер відповідає за використання ШІ для їх відтворення — схвалив генератори зображень, як потужний інструмент.

“Ми живемо в час, коли люди не звернуть уваги на опублікований в мережі малюнок олівцем”, — каже поліцейський Майк Бонасера.

З його слів, судова експертиза вимагає від офіцерів проходити спецпідготовку до малювання рис обличчя, а також опитування свідків і жертв, з подальшим складанням сертифікаційного іспиту. Водночас навантаження у роботі не те, щоб велике: Бонасера створює всього 5-7 ескізів на рік.

Експерименти з ChatGPT

Бонасера вперше попрацював з ChatGPT на початку 2025 року, коли заради експерименту вніс туди кілька старих ескізів. Результат шокував: зображення дійсно нагадували справжніх підозрюваних. Офіцер одразу попрямував до керівництва із пропозицією — залучити ШІ до створення того, що ми звикли звати “фотороботами”.

“Ми сподіваємося, що ці нові методи та технології штучного інтелекту допоможуть у вирішенні складніших справ у майбутньому, тут, в Аризоні, та по всій країні”, — написали тоді в анонсі від поліції.

На роботи ChatGPT позитивно відреагували свідки: вони краще візуалізували підозрюваних і могли коригувати підказки в процесі.

Поки без арештів

З мінусів — програма співпраці з ChatGPT поки не завершилась реальними арештами, тож про ефективність говорити зарано. Знімки все ще поширюють для пошуку потенційної інформації.

Інші ж експерименти з ШІ у поліції США мали кілька негативних наслідків: до прикладу, у липні поліцейське управління Вестбрука розкритикували за публікацію спотворених ChatGPT доказів. При цьому в запиті чатбота просили лише додати печатку поліції на зображення.

Джерело: Washington Post