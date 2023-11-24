Через 25 років Valve виправила «помилку щупальця» у Half-Life

Минулого тижня Half-Life отримала масштабне оновлення на 25-річний ювілей, яке відновило багато вирізаного континенту оригінальної гри, а також виправило помилки. Однак воно не виправило сумнозвісний «збій анімації щупальця», який виникає на шостому рівні гри.

Через кілька днів Valve раптово випустила ще одне оновлення для Half-Life, не таке велике. Воно нарешті розв’язало проблему зі щупальцем, яке було пропущено у головному патчі.

Якщо ви знайомі з Half-Life, ви можете пам’ятати рівень Blast Pit, де жахливе щупальце пробиває стіну й атакує співробітника. Проблема в тому, що з анімацією ставався збій, який ламав сцену.

Працівник лабораторії іноді не з’єднувався з самим щупальцем, тому здавалося, що монстр відкинув працівника завдяки Силі. Тепер сцена виглядає так, як і було задумано.

Приємно, що Valve випустила окремий патч для цієї помилки. Ювілейне оновлення мало стати остаточною та завершеною версією Half-Life, тож треба було «відловити» усі можливі помилки.

Джерело: GamesRadar