Через секс з восьминогом актор «Хлопців» Чейз Кроуфорд ледь не отримав панічну атаку

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Актор серіалу «Хлопці» / «Хлопаки» Чейз Кроуфорд каже, що за день до знімання сцени, в якій він займається сексом з восьминогом, у нього ледь не стався панічний напад. Серіал «Хлопці» від Amazon Prime відомий своїми численними гротескними та дивними сексуальними моментами.

Спочатку шанувальникам сподобалися ці сенсаційні сцени, але вони поступово почали сумніватися, що серіал віддає пріоритет сюжету, а не шоковим сценам. Одна з них відбувається в шостому епізоді третього сезону, коли персонаж Кроуфорда, Підводний, був спійманий за сексом з восьминогом. В інтерв’ю Rolling Stone Кроуфорд сказав, що в нього ледь не сталася панічна атака.

«Я повністю заперечував це. А потім минуло 24 години з першого дня, коли я мав це зняти, і в мене ледь не трапилася паніка» — каже Кроуфорд.

В серіалі є координатор інтимної близькості, який гарантує, що акторам буде комфортно знімати сцени сексу, але актор зауважив, що консультант не був залучений до сцени з восьминогом.

Кроуфорд зателефонував шоуранеру Еріку Кріпке. Той організував закритий знімальний майданчик, де були лише актори та необхідні члени знімальної групи, та змінив спосіб знімання сцени.

«Мене хвилювала сцена. Я думав: «Як ми це зробимо? Які ракурси будуть? Наскільки я маю бути оголеним? Він змінив для мене один кадр. І це було чудово», — сказав Кроуфорд.

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Він додав: «Але так, просто взяти в руки восьминога та мати мокрого восьминога у ліжку було таким смішним і дивним. А потім це не виходить майже рік, але всім це сподобалося».

За останні кілька років координатори інтимної близькості стали помітнішими у великих фільмах і телесеріалах. Актори кажуть, що їхня участь покращує їхній досвід інтимних сцен.

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