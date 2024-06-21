Четвертий сезон серіалу «Хлопці» / The Boys залучив на 20% більше глядачів, ніж третій

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Перші три епізоди четвертого сезону серіалу «Хлопці» вийшли на Prime Video 13 червня і, за даними Amazon, збільшили загальну кількість глядачів на 21% порівняно із третім (також дебютував трьома серіями).

Він також входить до п’ятірки найпопулярніших телесезонів на Prime Video, з тих що збирали найбільшу кількість глядачів протягом 4-х днів.

Детальних цифр Amazon не надала, однак уточнила, що 4-й сезон «Хлопців» особливо проявив себе за кордоном, де зібрав 60% аудиторії — найбільше у Бразилії, Великій Британії та Індії.

Серіал «Хлопці» / The Boys знятий на основі однойменного коміксу Гарта Енніса шоуранерами Еріком Кріпке, Еваном Голдбергом та Сетом Рогеном, і розповідає про загін, який бореться з надпотужними особами, що зловживають своїми суперздібностями.

У четвертому сезоні «Хлопці» спробують завадити намірам суперполітикині Вікторії Нойман (Клаудія Думіт), яка об’єднує зусилля з Хоумлендером (Ентоні Старр), щоб посилити владу над країною. У серіалі також знімаються Карл Урбан, Джек Куейд, Ерін Моріарті, Джессі Т. Ашер, Лаз Алонсо, Чейс Кроуфорд, Томер Капоне, Карен Фукухара, Натан Мітчелл, Колбі Мініфі, Кемерон Кроветті, Велорі Каррі, Сюзан Гейворд та інші.

4-й сезон «Хлопці» доступний на Prime Video з українськими субтитрами.

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Раніше Кріпке заявив, що наступний 5-й сезон стане фінальним для «Хлопців».

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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