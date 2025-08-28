Четвертий сезон серіалу "Ззовні" представить "доньку пастора" і вийде у 2026 році

Кадри серіалу "Ззовні"

Науково-фантастичний серіал жахів “Ззовні” / From, який розхвалив Стівен Кінг, наближається з продовженням — наразі представлено нового “постійного” персонажа й оголошено “релізне вікно” 4-го сезону.

Перший сезон “Ззовні” оповідав про моторошне містечко десь у США, звідки не можуть виїхати всі, хто туди потрапляє. Мешканці намагаються залишитись в живих у протистоянні з дивними нічними істотами й шукають вихід у реальний світ. В центрі сюжету — самопроголошений шериф і фактичний мер міста Бойд Стівенс, а також родина Метьюз, яка стала одними з новачків, що потрапили в пастку.

Серіал став одним із найвище оцінених в жанрі. Третій сезон, що вийшов торік у вересні на MGM+, приніс рекордні 100% від критиків на Rotten Tomatoes.

Згідно з Deadline, прем’єра четвертого сезону запланована на 2026 рік, а основний акторський склад поповнить Джулія Дойл — в “постійній” ролі Софії, вразливої дочки пастора. Виробництво вже триває у Новій Шотландії.

Дойл, яка зіграла Кендіс Павелл у десяти епізодах серіалу “Астрід та Ліллі рятують світ”, а також в комедії жахів “Пекельне літо” Фінна Вулфгарда, приєднується до “Ззовні” у момент, коли інший ключовий актор здавалося б міг піти з проєкту.

У хаосі третього сезону чоловіка Табіти, Джима, жорстоко вбиває монстр у жовтій сорочці. Фінал натякнув на те, що трагічну подію можна скасувати за допомогою подорожей у часі. Але наразі статус Джима в наступних епізодах залишається оповитим таємницею.