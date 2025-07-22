Новини Кіно 22.07.2025 comment views icon

Епізоди до 3-х годин? Творець «Дивних див» відповідає на чутки про «дикий» хронометраж п’ятого сезону

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Катерина Даньшина

Редактор новин

Епізоди до 3-х годин? Творець «Дивних див» відповідає на чутки про «дикий» хронометраж п’ятого сезону
Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»

До релізу п’ятого сезону «Дивних див» лишилось 4 місяці, а зважаючи на те, що на цьому хітовий науково-фантастичний серіал Netflix завершить свою історію, ажіотаж вирує великий — поряд з незліченною кількістю спекуляцій, які шоуранер Росс Даффер розвінчує в останніх коментарях.

Більшість сучасних серіалів пропонують епізоди тривалістю від 30 хвилин до години, однак, звісно бувають й винятки, до яких увійшов і четвертий сезон «Дивних див». До прикладу, сьомий епізод під назвою «Різанина в лабораторії Гокінсу» мав хронометраж в 1 годину 41 хвилину, тоді як рекордна тривалість за дев’ятим — «План Од» глядачам довелось передивлятись протягом рекордних 2 годин 22 хвилин.

П’ятий сезон серіалу «Дивні дива» складатиметься загалом з восьми епізодів, розділених на три частини. Офіційний хронометраж не оголошений, але в соціальних мережах широко розповсюджувалися чутки, що один епізод сезону триватиме щонайменше дві години, тоді як фінал взагалі займе усі три. Що цікаво, у нібито сфабрикованому документі, окрім назв епізодів та їхньою тривалості, навіть був водяний знак з написом «Власність Netflix».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадри з п’ятого сезону серіалу «Дивні дива»

У Stories в Instagram Росс Даффер (через Collider) спростував дійсність цих документів, заявивши, що чутки про тривалість епізодів «навіть близько не відповідають дійсності». І це дивує, бо в попередніх коментарях він обіцяв «вісім блокбастерів» у «найамбітнішому сезоні», для якого відзняли  650 годин матеріалу.

Так само актор Фінн Вулфгард, який зіграв у серіалі Майка Віллера, анонсував, що фінальний сезон запропонує не просто епізоди, а цілі «мініфільми», які відповідатимуть цьому званню як за тривалістю, так і за екшеном. Він уточнив, що ці «мініфільми» необхідні для того, аби кожен з великої кількості персонажів «отримав гідний фінал».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадри з п’ятого сезону серіалу «Дивні дива»

Власне перевірити ці твердження вже на власні очі можна наприкінці року: перша частина п’ятого сезону «Дивних див» стартує 26 листопада, тоді як решта дві вийдуть на свята — 25 та 31 грудня відповідно.

«Осінь 1987 року. Гокінс потерпає від Розломів, і героїв об’єднує одна мета: знайти та вбити Векну. Але він зник — його місцезнаходження та плани невідомі. Уряд тим часом ускладнює цю місію, запровадивши у місті військовий карантин і оголосивши полювання на Од. З наближенням річниці зникнення Віла жахи наростають. Фінальна битва наближається, а з нею й темрява — потужніша та смертоносніша за все, з чим вони стикалися раніше. Щоб покласти край цьому кошмару, їм знадобляться всі — вся команда — разом, востаннє», — з офіційного синопсиса сезону.

Добре знайомі нам «молодші» персонажі повернуться на екран у складі Од (Міллі Боббі Браун), Майка (Фінн Вулфгард), Вілла (Ноа Шнапп), Дастіна (Гейтен Матараццо) і Лукаса (Калеб Маклафлін), поряд зі «старшачками» Стівом (Джо Кірбі), Ненсі (Наталія Даєр), Джонатаном (Чарлі Гітон), а також Хоппером та Джойс (Девід Гарбор і Вайнона Райдер).

Очевидно, з’явиться і сам Векна у виконанні Джеймі Кемпбелла Бауера, а також доповнення команди у вигляді Макс (Седі Сінк), яка, на жаль, все ще перебуває в комі. Серед новачків в попередньому трейлері ми помітили Лінду Гамільтон (Сара Коннор в «Термінаторі»), яка зіграє доктора Кей.

Фінал серіалу «Дивні дива» — перший трейлер показав зірку «Термінатора» з натяком на епічну битву з Векною

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