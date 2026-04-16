Серіал жахів "Ззовні", який хвалив Стівен Кінг, завершиться на 5 сезоні

Серіал "Ззовні" завершиться на 5 сезоні

Популярний горор-серіал “Ззовні” / From офіційно отримав фінальну крапку. Щоправда, вона з’явиться пізніше, ніж очікувалося. Якщо раніше мова йшла про завершення після 4-го сезону, то тепер стало відомо, що проєкт закриють після 5-го сезону.





Про завершення шоу повідомили виконавчі продюсери Джон Гріффін, Джефф Пінкер і Джек Бендер. Вони вже працюють над фінальним сезоном і прямо заявили, що історія з самого початку була розрахована на п’ять частин. Тобто фінал не стане вимушеним рішенням, а логічно завершить історію так, як задумували сценаристи.

“П’ятий сезон стартував! Ми неймовірно раді оголосити, що вже офіційно розпочали роботу над п’ятим сезоном, а це означає, що ми матимемо шанс довести нашу історію до кінця. Це означає, що запитання отримають відповіді, відповіді будуть поставлені під сумнів, і, безперечно, буде каскад сліз і жахів між ними. Ми вдячні за підтримку нашим друзям і партнерам у MGM+, і ми безмежно вдячні за шалену пристрасть усієї нашої родини. Ми раді поділитися з вами 4 сезоном і сподіваємося, що він розпалить ваш апетит до того, що нас чекає”, — повідомили Джон Гріффін, Джефф Пінкер і Джек Бендер у спільній заяві.

Серіал “Ззовні” дебютував у лютому 2022 року на платформі MGM+ і швидко став найпопулярнішим проєктом сервісу. Сюжет починається з містечка-пастки, яке не відпускає своїх мешканців. У містечко можна заїхати, але залишити його вже неможливо — всі дороги ведуть назад. Та це не єдина проблема. Вдень усе виглядає відносно спокійно, але вночі вулицями блукають монстри. І надзвичайно важливо не впускати їх у свою домівку.

З часом історія вийшла за межі класичного горору. Сюжет почав змішувати наукову фантастику та надприродні елементи. У третьому сезоні з’явився загадковий “Чоловік у жовтому”, а також натяк на подорожі в часі.





4-й сезон “Ззовні” з’явиться на екранах вже 19 квітня. Новий сезон продовжить історію після одного з найгучніших кліфгенгерів серіалу. У фіналі попередньої частини з’явився новий антагоніст, а також сюжет натякнув на загибель одного з ключових персонажів. Це суттєво підняло інтерес перед продовженням.

У серіалі знялися Гарольд Перріно, Каталіна Сандіно Морено, Ейон Бейлі, Девід Алпей, Елізабет Сондерс, Скотт МакКорд, Ріккі Хе та Хлоя Ван Ландшут. Зйомки проходять у Галіфаксі, Канада, і тривають там до сьогодні.

Цікаво, що серіал отримав підтримку навіть від Стівена Кінга. Він одним із перших похвалив серіал та порівняв його з культовим “Загублені” / Lost. Хоча ці проєкти різні, їх об’єднує формат “загадкової історії”, яка постійно тримає глядача в напрузі.

Джерело: screenrant