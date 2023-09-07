Новини Софт 07.09.2023 о 18:51

Chrome отримає оновлений вигляд в стилі Material You

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Вадим Карпусь

Автор новин

Незабаром настільна версія браузера Chrome набуде нового вигляду. Найближчими тижнями браузер отримає оновлення інтерфейсу на основі мови дизайну Material You.

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Оновлений інтерфейс запропонує нові значки з «акцентом на читання» та нові колірні палітри, які «краще доповнять ваші вкладки та панель інструментів». Також можна помітити, що елементи отримали більш закруглені кути. Ознайомитися зі змінами можна на основі доступних зображень.

Chrome отримає оновлений вигляд в стилі Material You

Google не має наміру обмежуватися лише браузером. Компанія також оновлює інтерфейс магазину Chrome Web Store, додаючи до нього елементи дизайну Material You. Ці зміни можна оцінити в загальнодоступній попередній версії.

Chrome получит обновленный внешний вид в стиле Material You

Ще одна зміна Chrome зачіпає функції безпеки. Зараз при переході на потенційно небезпечний сайт здійснюється перевірка за списком сайтів, який зберігається локально та оновлюється кожні 30-60 хвилин. Але найближчими тижнями перевірка сайту на наявність у переліку ненадійних сайтів Google здійснюватиметься в режимі реального часу.

«Скоротивши час між виявленням та запобіганням загрозам, ми очікуємо побачити покращення захисту від шкідливих програм та фішингових загроз на 25%», — кажуть у Google.

Джерело: The Verge

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