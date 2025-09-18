Чутки про редизайн MacBook Pro: 6 великих змін, включно з OLED-дисплеєм і сенсорним керуванням

Depositphotos

Мережу заповнюють чутки про редизайн MacBook Pro, які натякають на шість великих змін протягом 2026–2027 років Аналітики та інсайдери вже озвучили прогнози щодо Apple.

OLED-дисплей

За чутками, Apple планує перейти з mini-LED на OLED. Дослідницька компанія Omdia називає 2025 рік імовірним для старту, тоді як аналітик Росс Янг говорить про готовність постачальників лише у 2026-му. Марк Гурман з Bloomberg теж очікує OLED “між кінцем 2026 та початком 2027 року”. Серед плюсів таких екранів виокремлюємо яскравість, контрастність, глибші чорні відтінки й кращу енергоефективність.

Тонший та легший корпус

Попередній пункт прямо пов’язаний з цією зміною, оскільки перехід на OLED дозволить зробити корпус тоншим. Apple називала той самий iPad Pro M4 “найтоншим продуктом компанії за всю історію”, що, за словами Гурмана, це стане початком нового тренду Apple. Очікується, що компанія застосує подібний підхід в MacBook Pro, зберігши час автономної роботи та ключові функції.

Сенсорний дисплей

Аналітик Мін-Чі Куо заявив, що перший OLED MacBook Pro отримає сенсорний дисплей з технологією On-Cell. Вона інтегрує сенсорні датчики у верхній шар панелі без окремого шару, як у звичайних сенсорних екранів. За оцінкою Куо, Apple враховує сценарії використання iPad і може додати сенсорне керування для підвищення продуктивності та зручності.

Оновлена камера

Якщо вас дратує виріз на екрані MacBook — є хороші новини, кажуть інсайдери. Apple планує прибрати його в оновлених моделях MacBook Pro, замінивши на камеру з отвором у дисплеї. Дорожня мапа Omdia передбачає саме таке рішення для майбутніх 14- та 16-дюймових моделей. Це прибере виріз з верхнього меню macOS і зробить екран більш цілісним.

5G-модем

Apple тестує інтеграцію власного модема C2 у MacBook Pro, який має з’явитися у 2026 році. Apple тестує C2, який може з’явитися в MacBook Pro вже у 2026 році. Цей чіп підтримуватиме mmWave — швидшу технологію, ніж у нинішніх C1 і C1X. Якщо це справді станеться, Mac уперше отримає стільниковий зв’язок.

Чіп серії M6

Перед великим редизайном Apple готує MacBook Pro з чіпами серії M5 — їх запуск очікується на початку 2026 року. Вони будуть створені за новим 3-нм техпроцесом TSMC, що обіцяє кращу продуктивність і енергоефективність. Але головне — Apple вже тестує чіпи M6, які можуть отримати абсолютно нову систему упаковки. Саме вони, ймовірно, стануть основою для оновлених MacBook Pro.

Якщо вірити чуткам та аналітикам, то оновлення стане найбільшим редизайном з часів моделі 2021 року. І якщо нині MacBook Pro товстішав заради повернення портів, то тепер компанія хоче дати та тонший корпус, і більше функцій одразу. Apple явно продовжує свій “надтонкий” тренд, оскільки тільки випустила “худий” iPhone Air.

