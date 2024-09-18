Щось пішло не так: оновлення iPadOS 18 виводить з ладу iPad Pro M4 – Apple призупинила розповсюдження

На додачу до дивної роботи батареї після оновлення до iOS 18, проблеми в роботі мобільних пристроїв Apple також викликає нова версія iPadOS 18. Це призвело до того, що компанія з Купертіно тимчасово призупинила розгортання оновлення iPadOS 18 для планшетів iPad Pro з чипом M4.

Компанія припинила підписувати оновлення для цих iPad, тобто воно більше не пропонуватиметься користувачам під час перевірки оновлень, а сервери Apple не активуватимуть оновлення, якщо воно встановлене іншим способом. Apple підтвердила, що «тимчасово видалила» оновлення, щоб «розв’язати проблему, яка впливає на невелику кількість пристроїв».

Судячи з публікацій користувачів на Reddit та форумах MacRumors, оновлення iPadOS 18 виводить з ладу iPad Pro з чипом M4, перетворюючи їх на «цеглину». Пристрої перестають відповідати на дії користувача. Хоча така невдача спіткала не кожного власника iPad Pro M4, який оновився до iPadOS 18.

Apple пропонує заміну пристроїв користувачам, які постраждали від цього, що вказує на досить серйозну помилку — зазвичай пристрої можна перевести в режим відновлення (або DFU) як крайній засіб у разі невдалого оновлення програмного забезпечення.

Деякі постраждалі користувачі повідомили, що спочатку встановили оновлення iPadOS 17.7, а потім спробували встановити iPadOS 18.0. Версія 17.7 надається в основному як оновлення безпеки для людей, які ще не готові оновитися до абсолютно нової версії iPadOS 18, і шлях оновлення з 17.7 до 18.0, можливо, не був перевірений так ретельно, як оновлення з 17.6 до 18.0.

Оновлення iPadOS 17.7 все ще доступне для цих iPad Pro M4, і користувачі повинні встановити його, якщо їм потрібні останні виправлення безпеки, поки вони чекають, щоб Apple розв’язала проблеми з iPadOS 18. Apple також продовжує підписувати оновлення iPadOS 18.0 для інших iPad, включаючи iPad Air M2.

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Джерело: arstechnica

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