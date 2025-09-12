Тонкий Apple iPhone Air: 9 речей, якими довелося пожертвувати

Краса вимагає жертв, зазвичай це означає обмеження. Apple намагалася зробити iPhone Air високотехнологічним, але він багато втратив.

Акумулятор

Надтонкий смартфон отримав акумулятор місткістю 3149 мАг — менше, ніж 3692 мАг у компактнішому, хоча й товстішому iPhone 17. І набагато менше, ніж акумулятор на 4832 мАг у 17 Pro Max (або навіть 5088 мАг у моделі лише з eSIM). За умови тієї самої апаратної та програмної платформи це означає менший час автоносної роботи. Згідно з даними енергетичного маркування ЄС, iPhone Air працює 40 годин на одному заряді, iPhone 17 — 41 годину, а Pro Max витримує 53 години.

Менший акумулятор також означає повільніше заряджання. Базовий iPhone 17 та 17 Pro Max заряджаються до 50% за 20 хвилин, Air для цього потрібно — 30 хвилин, навіть попри меншу місткість для заповнення. Цікаво, що Apple не пожертвувала підтримкою MagSafe, що, можливо, ще зменшило б телефон. Проте логіка здається очевидною — додаткові продажі зарядного пристрою.

Дисплей і рамка

Діагональ екрана iPhone Air становить 6,5” — менше, ніж 6,7” в iPhone 16 Plus та менше, ніж 6,9” у 17 Pro Max. Однак дисплей більший, ніж 6,3-дюймовий екран iPhone 17 (його попередники мали 6,1 дюйма).

Крім того, Air — єдиний новий iPhone, який досі використовує титанову раму. Навіть Pro повернулися до алюмінію. Титан жорсткіший за алюміній, а це означає, що він краще протистоїть згинанню. Але з такою тонкою рамою навіть титан міг би не витримати, якби Apple обрала діагональ 6,7” або 6,9”. Samsung також використала титан для Galaxy S25 Edge, і хоча телефон трохи товщий (5,8 мм), він має більший 6,7-дюймовий дисплей.

Основна камера

iPhone Air має одну камеру на задній панелі. Це, можливо, здавалося б нормальним для дешевшого iPhone серії “e”, але не для телефону вартістю $999. І в комплекті це не найкраща основна камера Apple. Сенсор Air такий самий, як і у базовій моделі: 1/1,56”, менший ніж датчик 1/1,28” в обох моделях Pro. Розмір пікселя становить 1,0 мкм проти 1,22 мкм.

Як наслідок, камера обмежує частоту кадрів відео до 4K 60 кадрів/с, тоді як Pro можуть знімати до 120 кадрів/с. Щобільше, їй бракує підтримки ProRes, ProRes RAW та Apple Log 2. Також відсутній LiDAR: моделі Pro використовують його для швидкого автофокусу та покращення портретного режиму. Крім того, LiDAR використовується в деяких застосунках, для підвищення точності відстеження доповненої реальності, 3D-сканування об’єктів тощо.

Телеоб’єктив

Камера Air має 2-кратний зум без втрат, але це максимум. У конкурента, Galaxy S25 Edge, також немає окремого телеоб’єктива, але принаймні він має основну камеру на 200 МП. Це дає більше шансів зробити гарне фото після 2-кратного зуму. Ймовірно, це просто сегментація ринку — власники iPhone 17 Pro Max почувалися б обділеними, якщо в Air була б краща основна камера, ніж у дорожчого телефона.

Надширококутна камера

Можливо, не найпопулярніший модуль, але надширококутна камера пропонує унікальну перспективу, яку неможливо отримати з вужчим об’єктивом. Крім того, на iPhone вона відповідає за якісне макрознімання, котрого бракує iPhone Air.

Процесор

Начебто iPhone Air отримав процесор A19 Pro, але не найпотужніший. Apple традиційно приховує деталі процесорів серії A, проте відомо, що GPU Air маж на одне ядро менше. Телефон отримав 12 ГБ оперативної пам’яті, розміщеної на чипі, як і старші моделі. Тому ймовірно йдеться про модифікований процесор дорожчої версії.

Порт USB 3.0

Більшість людей використовують USB-C на iPhone лише для заряджання. Проте моделі iPhone 17 Pro здатні зберігати відео ProRes зі швидкістю до 4K 120 кадрів/с на зовнішній накопичувач з використанням USB 3.0. Ймовірно, обмеження до USB 2.0 пов’язане з відсутністю можливостей камери, описаних вище.

Стереодинаміки

Apple iPhone Air має один динамік — вбудований у верхню частину. У тонкий нижній частині динаміка немає, можливо через нестачу місця або його збереження для більшого акумулятора. Як ITC.ua вже писав, це здається досить дивним для такого дорогого телефона.

Повернення бамперів і антена

Бампери були необхідні, коли Apple не могла належним чином ізолювати антени на iPhone 4. Мем “ви не так його тримаєте” виник через те, що рука користувача могла значно погіршити сигнал. Це виправили у наступному поколінні, але тепер бампери повернулися. без тестів важко сказати, чи пов’язано це з антеною

Фірмовий iPhone Air Bumper «виготовлений з посиленого полікарбонату для додаткового захисту країв». Здається, Apple також хвилюється щодо стійкості свого надтонкого телефону до падінь, але це не відкидає попередню здогадку.

Апарат вийшов дивний, багато користувачів iPhone налаштовані скептично і не збираються оновлюватися до Air. Але є й ті, кому телефон сподобався — передусім, естетично.

Джерело: GSMArena