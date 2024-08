«Чужий: Ромул» — цифрове відродження померлого актора викликало суперечки

Користувачі соцмереж називають це «цифровою некромантією».

Обережно! Далі спойлери.

У новому фільмі франшизи «Чужий» глядачі побачили несподіваного персонажа. Приблизно через третину стрічки «Чужий: Ромул» з’являється синтетик (андроїд) із зовнішністю покійного актора Ієна Голма. Це рішення спричинило жваві дискусії в соціальних мережах, бо користувачі сумніваються в етичності такого кроку.

I won’t be seeing the movie because of this. This is theft of someones face for a shitty audience moment. Ian Holm is dead, he cannot consent to this. People in the replies to op are complaining about spoilers? Cry about it. Vote with your wallet if you think it’s okay to do this https://t.co/PVA0gOC8TO pic.twitter.com/RGHnNKXOHi

— KatieΩ🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Takoberu2002) August 16, 2024