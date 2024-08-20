«Чужий: Ромул» — цифрове відродження померлого актора викликало суперечки

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Користувачі соцмереж називають це «цифровою некромантією».

Обережно! Далі спойлери.

У новому фільмі франшизи «Чужий» глядачі побачили несподіваного персонажа. Приблизно через третину стрічки «Чужий: Ромул» з’являється синтетик (андроїд) із зовнішністю покійного актора Ієна Голма. Це рішення спричинило жваві дискусії в соціальних мережах, бо користувачі сумніваються в етичності такого кроку.

I won’t be seeing the movie because of this. This is theft of someones face for a shitty audience moment. Ian Holm is dead, he cannot consent to this. People in the replies to op are complaining about spoilers? Cry about it. Vote with your wallet if you think it’s okay to do this https://t.co/PVA0gOC8TO pic.twitter.com/RGHnNKXOHi — KatieΩ🏳️‍⚧️🏳️‍🌈🇵🇸 (@Takoberu2002) August 16, 2024

Ієн Голм, відомий за ролями у фільмах «Вогненні колісниці», «Бразилія» та «Солодке майбутнє», помер у 2020 році у віці 88 років. В оригінальному «Чужому» 1979 року він зіграв Еша — таємного синтетика з прихованими мотивами. Тепер його обличчя та голос відтворили для нового персонажа, на ім’я Рук.

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Режисер «Чужого: Ромула» Федеріко Альварес пояснює своє рішення:

«Ми не намагалися зробити неможливе — відтворити акторський талант цієї людини. Це інший персонаж. Єдине, що їх об’єднує — зовнішність».

Альварес розповідає, що спочатку команда створила аніматронну модель, а пізніше додала CGI-ефекти для рухів рота та очей. Вибір зовнішності Ієна Голма зумовлений тим, що його персонаж не з’являвся у франшизі після оригінального фільму.

Перед втіленням ідеї режисер отримав згоду вдови Голма, Софі де Стемпель, та продюсера Рідлі Скотта. За словами Альвареса, родина актора схвалила цей задум:

«Вдова Іана вважає, що йому б сподобалася ідея знову стати частиною франшизи».

Для створення Рука використали аніматроніку з обличчям Голма, якою керували ляльководи. Британський актор Деніел Беттс записав рухи обличчя та озвучив персонажа. Потім за допомогою ШІ його голос змінили, щоб він звучав як голос Голма.

Альварес наголошує, що використання ШІ для створення Рука — це унікальний випадок для цього фільму та франшизи. Він не вважає, що штучний інтелект зможе замінити акторів у найближчому майбутньому.

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«Створення персонажа в такий спосіб набагато дорожче, ніж найняти актора. Для цього потрібна велика команда та багато ресурсів», — пояснює режисер.

Нагадаємо, «Чужий: Ромул» показав другий найкращий старт в історії франшизи за касовими зборами. Через це Федеріко Альварес навіть замислився над тим, щоб зняти новий «Чужий проти Хижака» в незвичному форматі.

Джерело: Los Angeles Time

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