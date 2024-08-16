«Чужий: Ромул» повернув до франшизи зірку «Чужого» 1979 року — але не так, як ми б того хотіли

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Фільм відучора транслюється у кінотеатрах і підготував чимало сюрпризів шанувальникам франшизи.

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«Чужий: Ромул» — це сьомий основний фільм франшизи та дев’ятий з урахуванням кросоверів «Чужий проти Хижака». Це також перша стрічка серії, яка виходить після «Чужий: Заповіт» 2017 року. Її режисував сам Рідлі Скотт, але після невтішних результатів прокату, передав свої обов’язки у наступному фільмі вже Феде Альваресу і залишив за собою лише продюсерську роль.

Сюжет «Ромулу» розгортається між подіями «Чужого» (1979) та «Чужих» (1986) і оповідає про групу молодих людей, які стикаються з іншопланетною формою життя на занедбаній космічній станції.

Головні ролі у фільмі зіграли Кейлі Спейні, Ізабела Мерсед, Девід Джонссон, Арчі Рено, Спайк Фірн та Ейлін Ву, однак серед набору молодих персонажів можна помітити й добре знайомих «гравців» — зокрема актора Ієна Холма, який зіграв андроїда Еша в «Чужому» 1979 року.

В оригінальному фільмі Еш зустрів свій кінець завдяки зусиллям Ріплі та Паркера, які подбали про те, щоб його голову розірвало вогнеметом, тож жодного шансу на повернення актора в серію здавалось не було. Утім Альварес знайшов вихід: Холм просто зіграв іншого персонажа, офіцера Рука, якого група зустрічає на космічній станції (вірніше те, що від нього залишилось). Таке рішення можна пояснити тим, що Вейланд-Ютані створила серію андроїдів з однаковою зовнішністю, тож Холм запросто взяв на себе роль іншого персонажа.

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Відучора фільм «Чужий: Ромул» транслюється в українських кінотеатрах і вже отримав попередні оцінки на сайтах-агрегаторах рецензій: на Rotten Tomatoes, до прикладу, у нього наразі 82% від критиків та 88% від глядачів. Загалом огляди позитивні й відзначають якісні спецефекти, звук та потужний акторський склад — однак самого режисера подекуди звинувачують у відсутності «іскри оригінальності».

Джерело: Games Radar

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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