Новини Ігри 12.06.2023 о 19:12

Clockwork Revolution звинуватили у копіюванні гри BioShock Infinite, що вийшла 10 років тому

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Вадим Карпусь

Автор новин

Автор трейлерів BioShock Infinite поділився своїми думками про Clockwork Revolution – рольову гру в стилі стімпанк, яка була анонсована вчора на Xbox Games Showcase.

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Під час анонсу Clockwork Revolution у глядачів виникли асоціації з BioShock Infinite завдяки схожості сеттингу, боїв, персонажів, дизайну ворогів.

Користувач Twitter із ніком Butmac заявляє, що він працював над створенням трейлерів BioShock Infinite, що вийшла у 2013 році. При цьому він відзначає надмірну схожість нової Clockwork Revolution з 10-річною BioShock Infinite і як доказ своїх слів наводить різні скріншоти з обох ігор.

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«Я ніколи не бачив, щоб гра брала в іншої гри так прямо, як Clockwork Revolution взяла у Bioshock Infinite. Я маю на увазі це було запозичення на рівні порушення прав інтелектуальної власності», – написав Butmac.

Джерело: eurogamer


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