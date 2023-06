Starfield, нова Fable, Hellblade II та DLC до Cyberpunk 2077 з українською локалізацією. Все, що показала Microsoft на Xbox Games Showcase

11 червня Microsoft провела велику презентацію ігор Xbox Games Showcase, яка тривала близько години та порадувала чималою кількістю цікавих анонсів як від внутрішніх студій, так і партнерів — загалом близько 30 анонсів. Серед найцікавіших новинок — нова Fable, Avowed, Hellblade II, Microsoft Flight Simulator 2024, Star Wars Outlaws та Cyberpunk 2077: Phantom Liberty з українською локалізацією. Відразу після основного шоу відбулася окрема годинна презентація гаряче очікуваної Starfield від Bethesda Game Studios, де, як і було обіцяно, показали дуже багато геймплею.

Що показали

Анонс нової Fable

Кінематографічний трейлер майбутньої RPG від Playground Games. Поки що немає навіть приблизних термінів релізу.

Анонс South of Midnight від авторів We Happy Few

Нова гра Compulsion Games — вийде на Xbox Series X|S, ПК та відразу з’явиться в Game Pass.

Анонс Star Wars Outlaws

Нова гра від Ubisoft та Massive Entartainment у всесвіті «Зоряних воєн» — вийде у 2024 році. Геймплей та деталі — на Ubisoft Forward 12 червня.

Анонс 33 Immortals

Екшен-«рогалик» від студії Thunder Lotus (Spiritfarer) — вийде у 2024 році.

Геймплей Payday 3

Шутер Starbreeze вийде 21 вересня і відразу з’явиться в Game Pass.

Persona 3 Reload

Рімейк Persona 3 від Atlus вийде на початку 2024 року.

Геймплей Avowed

Нова масштабна RPG від Obsidian (Fallout: New Vegas та Pillars of Eternity) — вийде у 2024 році.

Анонс Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island

Оновлення піратського онлайн-екшену Rare, який отримає кросовер з пригодницькою франшизою Monkey Island та розповість про пригоди Гайбраша Тріпвуда вийде 20 липня.

Анонс Microsoft Flight Simulator 2024

Нова частина популярного авіасимулятора, де з’явиться можливість пілотувати гелікоптери, доставляти вантажі та здійснювати рятувальні місії, вийде у 2024 році. Розробники називають її «новим поколінням».

DLC до Microsoft Flight Simulator — орнітоптер з «Дюни»!

Доповнення до Microsoft Flight Simulator, яке принесе у гру фантастичні апарати зі всесвіту «Дюни», вийде 3 листопада.

Новий трейлер Senua’s Saga: Hellblade II

Продовження Hellblade: Senua’s Sacrifice про пригоди войовниці Сенуа вийде у 2024 році.

Анонс Like a Dragon: Infinite Wealth

Нова частина в популярній серії пригодницьких бойовиків Like a Dragon (раніше – Yakuza) з’явиться на початку 2024 року.

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Нова гра Capcom, натхненна японською мітологією. Поки без дати релізу — відразу з’явиться в Game Pass.

Промо Fallout 76: Atlantic City

Майбутнє велике оновлення онлайн-гри Bethesda.

Трейлер Forza Motorsport

Обіцяють понад 500 авто. Вийде 10 жовтня 2023 року на ПК та Xbox Series X|S.

The Elder Scrolls Online — Journey to Necrom

Наступне велике DLC для онлайн-гри ZeniMax вийде на консолях 20 червня.

Сюжетний трейлер + геймплей Starfield

Дата релізу гаряче очікуваної космічній екшен-RPG не змінилася — нова масштабна гра від творців The Elder Scrolls V: Skyrim та Fallout 4 виходить 6 вересня 2023 року на ПК та Xbox Series X|S. На презентації показали сюжетний трейлер та дуже багато геймплею з різними особливостями гри.

Лімітовані версії навушників та геймпаду Xbox в стилістиці Starfield

Overwatch 2: Invasion

Оновлення онлайн-шутеру Blizzard вийде 10 серпня — нові карти, місії та режими.

Анонс Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Доповнення Cyberpunk 2077, яке особисто представив Кіану Рівз — виходить вже 26 вересня та отримає українську локалізацію (субтитри). Вже є сторінка в Steam.

З виходом «Ілюзії свободи» українські субтитри з’являться і в основній грі Cyberpunk 2077. Подробиці — в окремій новині.

Анонс Persona 5 Tactics

Тактичний спіноф Persona 5 виходить вже 17 листопада.

Дебютний трейлер Still Wakes the Deep

Сюжетний хорор від творців Amnesia: A Machine for Pigs та Dear Esther — вийде на початку 2024 року.

Анонс Dungeons of Hinterberg

Пригодницька RPG від Microbird та Сurve Digital — вийде у 2024 році.

Дебютний трейлер Towerborne

Кооперативна гра від авторів рейтингової трилогії The Banner Saga — вийде у 2024 році.

Cities: Skylines II вийде 24 жовтня

Продовження містобудівного симулятора Paradox отримало дату релізу — воно вийде 24 жовтня.

Анонс Metaphor: ReFantazio

Японська ролівка від Atlus (автори останніх ігор серії Persona) — вийде у 2024 році.

Анонс Clockwork Revolution від авторів Wasteland

Нова стімпанк-RPG від inXile в естетиці BioShock — вийде на ПК та Xbox Series X|S.

Анонс Jusant

Атмосферна головоломка від Dontnod — вийде восени.

Xbox Series S на 1 TB

Нова версія молодшої консолі Series S з накопичувачем на 1 ТБ в чорному кольорі вийде у вересні за ціною $349.

Відео трансляції Xbox Games Showcase + Starfield Direct