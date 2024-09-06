Concord пощастило: сумнозвісна гра все ж з’явиться в серіалі Secret Level від Amazon Prime

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Попри раптове закриття шутера Concord, епізод про нього все-таки увійде до анімаційного серіалу Secret Level, присвяченого світу відеоігор.

Багатокористувацький шутер Concord став однією з найгучніших невдач у гейм-індустрії цього року. Розробники з Firewalk Studios змушені були закрити гру всього через два тижні після запуску через катастрофічно низьку кількість гравців. Студія навіть повернула кошти всім, хто встиг придбати Concord.

Анімаційний серіал Secret Level / «Секретний рівень» від творців «Любов, смерть і роботи» розповість 15 оригінальних історій зі світу відеоігор. Проєкт охопить такі франшизи як Armored Core, Dungeons & Dragons, PAC-MAN, Warhammer 40,000 та інші. Епізод про Concord планували як своєрідну рекламу гри, але доля розпорядилася інакше.

За інформацією IGN, яка посилається на джерело, близьке до виробництва, Amazon вирішив зберегти епізод про Concord у серіалі. Компанія офіційно це не підтвердила, але, ймовірно, значні інвестиції в створення епізоду вплинули на таке рішення. Це дасть змогу глядачам побачити, якою могла б бути гра, якби її розробка склалася успішніше.

Прем’єра Secret Level на Prime Video запланована на 10 грудня цього року.

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Джерело: Eurogamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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