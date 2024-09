Фізичні копії Concord після закриття гри продають, як «ексклюзиви» — з ціною до $25 000 на eBay

Початково Concord продався за $39,99 у роздріб, однак після закриття геройського шутера ціни на «запечатані» копії підскочили в рази.

PlayStation і Firewalk Studios оголосила про закриття Concord всього за 2 тижні після запуску — причиною стали негативні відгуки та надзвичайно низька популярність з піком… у 697 одночасних гравців.

Сервери Concord вимкнуть вже завтра 6 вересня, тоді як гравці, які придбали Concord у цифрових магазинах для PlayStation 5 або ПК, отримають повне відшкодування коштів. Власникам фізичних версій пропонували звертатися за поверненням коштів безпосередньо до роздрібних продавців, однак деякі вирішили підзаробити на ситуації, продаючи гру, як щось на кшталт ексклюзиву.

Наразі на eBay фізичні видання Concord продають за шалені гроші — зважаючи на початкову ціну $39,99 у роздріб. Видання playstationlifestyle перевірило результати пошуку в магазині за запитом «Concord PS5» і побачило близько 59 пропозицій. Більшість копій продають по $100-200, тоді як один, найбільш самовпевнений продавець, запропонував ціну у $25 000.

Зросла і вартість тематичного контролера Concord PS5 DualSense — від $160 до $400.

Prices for sealed copies of the game and controllers for Concord have skyrocketed on eBay following the announcement of the game’s cancellation pic.twitter.com/KtrNiSgzFs

— Dexerto (@Dexerto) September 5, 2024