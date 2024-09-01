Провал року: шутер Concord від Sony має пік 697 одночасних гравців, нищівні відгуки та низькі продажі

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Concord, останній шутер від Sony та дебютний проєкт студії Firewalk Studios, став масштабним провалом лише через тиждень після випуску. Кількість гравців та покупців надзвичайно низька.

Concord вийшов 23 серпня 2024 року для PlayStation 5 та ПК. Шутер дає гравцям різноманітних героїв з особливими здібностями на вибір і відправляє їх у матчі 5 на 5 у різних режимах. Попри великі надії Sony на гру, реальність жахлива. За даними SteamDB, з моменту релізу Concord мав лише до 697 одночасних гравців та близько сотні зазвичай. Іронічно для гри, у який потрібно шукати компанію для матчів..

Гравці PS5, зрозуміло, не включені в статистику SteamDB. Але з урахуванням рейтингу 62 на Metascore та оцінки користувачів 1,8 на основі 694 відгуків, малоймовірно, що показники PS5 набагато кращі.

Рішення пропонувати Concord за $40 (1199₴) зазнало різкої критики геймерів — у конкурентні геройські шутери, такі як Apex Legends або Overwatch 2, можна грати безкоштовно. Дизайн персонажів багатьма визнаний непривабливим, але найгірше сприймають політично-ідейний підтекст гри.

Продажі теж погані принаймні станом на 26 серпня. Аналітик Саймон Карлесс, автор інформаційного бюлетеня GameDiscover.co, підрахував, що загальні продажі Concord становлять лише близько 10 тис. копій у Steam та 15 тис. на PlayStation.

Онлайн-курс Pyton від Powercode academy. Опануйте PYTHON з нуля та майте проект у своєму портфоліо вже через 4 місяця. Приєднатися

Нагадаємо, Apex Legends мала на піку 624 тис. одночасних гравців. Старіша гра Team Fortress 2 все ще має 50-60 тис. активних гравців. Нова гра Deadlock від Valve має пік понад 160 тис.гравців. Якщо не станеться дива, Concord може стати для Firewalk Studios першим й останнім проєктом.

Джерела: Notebookcheck, IGN

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.